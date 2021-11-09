Yurttaki öğrencilerin internet sıkıntısı çözüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şehitkamil Yurdu’ndaki kız öğrencilerin internet sıkıntısına kökten çözüm getirilerek yurt bölgesindeki altyapı eksikliklerinin hızlı bir şekilde giderilip Büyükşehir’in internet ağınının mesai saatleri dışında gençlerin kullanımına açacaklarını söyledi.

Ziyarette, GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz ve İletişim Daire Başkanı Kayhan Doğan bulundu.

Hem kampüs hem de şehir için ulaşım sağlanacak

Yurt öğrencileriyle yapılan sohbette kampüs alanı içerisindeki ulaşım ihtiyacı üzerine teknik ekiple birlikte istişareye yatacaklarını bildiren Şahin, okul alanı içerisinde öğrencilerin ulaşımını bisiklet ve ringlerle gerçekleştirmesini planlayacaklarını aktardı. Ayrıca ek seferler ile ulaşımın kentteki üniversitelerin rotasına uygun şekilde artırılacağı konusunda öğrencilerle anlaşan Şahin, “Siz bizim geleceğimizsiniz. Eksiklikler muhakkak olacak. Önemli olan bu sorunları çözebilme gayreti, o da bizde mevcut. Teknik ekibimizle sizleri dinledik. Taleplerinizi not aldık. En kısa sürede isteklerinize karşılık vereceğiz” diye konuştu.

Rumkale’de tekne gezisi müjdesi

Kısa süre zarfında hizmete açılan bin 400 kişi kapasiteli yurdun eksikliklerini gidermek için gençlerin taleplerini can kulağıyla dinleyen Şahin, üniversitedeki yoğun eğitim sürecinde gençleri bir nebze olsun rahatlatmak için bir de müjde verdi, Rumkale’de ücretsiz tekne turu organize edeceklerini açıkladı. Şahin, “Öğrencilerimiz öğrenim hayatında sınav stresi, ders çalışma yoğunluğunu biraz olsun azaltmak istiyoruz. Bu kapsamda Fırat nehrinde bir tur düzenleyeceğiz. Turda gençlerimizi, bölgemizin tarihi mekanlarında ufak bir gezintiye çıkartacağız” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında öğrencilerin taleplerini dinledik. Bu yurt çok kısa sürede birçok öğrencimizin konaklama ihtiyacını hızlıca karşılamak için hizmete açıldı. Eksiklikler muhakkak ki olacak. Bunları, bugün bizimle burada bulunan gerek Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekibi gerekse de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle çözüme kavuşturacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin isteklerini yerine kayıtsız kalmadan eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sohbetin sonunda öğrenciler günün anısına protokol ile fotoğraf çektirdi.