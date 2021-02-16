banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgenin dinamosu olacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

GAZİANTEP 16.02.2021, 16:28
2
Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgenin dinamosu olacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Uluğ Bey bölgenin sayılı değeri olacak

Gaziantep’teki her sanayicinin ve ihracatçının GAÜN Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki potansiyeli mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sanayi kuruluşları ve ihracatçılar başta olmak üzere şehrimizin ihtiyaç duyduğu birçok analizi yapabilme kapasitesine sahip Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapıları herkese açık. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın organizasyonuyla biz ve Büyükşehir Belediyesi ile sanayicilerimizin vereceği desteklerle bölgede kendi alanında sayılı değerlerden birisi olacak” dedi.

Bölgenin gelişmesine katkı sağlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden övgüyle bahsederek şunları söyledi: “Yüksek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapan bu merkez, bölgenin sanayi ve endüstrisinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Biz bölgenin Hindistan’ı olmak istiyoruz. Kat sayıyı yükselterek çocuklarımıza yeni fırsat ve imkânlar oluşturursak bölgede Silikon Vadisi kurarız. Eğitimi tamamlayan öğrencilerimize yeni iş sahaları yaratmamız lazım. Dijitalleşme ve ülke ekonomisi üzerine daha çok çalışıp bir model ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

GAÜN Uluğ Bey’le üniversite sanayi işbirliği daha da güçlenecek

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, yüksek teknoloji alanında çalışmalar yaptığını ve bölge sanayisinin gelişimine katkı sağladığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, merkezin yüksek teknoloji altyapısı sayesinde test, ölçüm, analiz ve eğitim hizmetleri sunduğunu ve lisansüstü araştırmacıların çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite-Sanayi işbirliklerini güçlendirerek katma değeri yüksek ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayarak ülke ekonomisini daha ileri seviyelere taşımak asli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi sahip olduğu altyapı, ileri teknoloji laboratuvar olanakları ve hizmet verilen alanlarda yetişmiş uzmanları ile Türkiye’de ve bölgede etkin rol oynamak için kendini sürekli geliştirme ve yenileme anlayışını benimsemektedir” ifadelerini kullandı.

Merkezin tanıtımını yapacağız

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi işleyişiyle ilgi tanıtımlar hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: “Buradaki tüm cihazların kimliklerini ve fonksiyonlarını anlatan kitapçıklar bastıracağız. Sanayici ve ihracatçılarla bir araya gelip üniversitemizde böyle bir yapının var olduğunu aktaracağız. Bunların yanında web sitemizde ayrıntılı bir şekilde yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin en iyi merkezi

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram ise, “Uluğ bey İleri Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi şuan şehir ve bölgedeki en ileri cihazların bir araya getirilmiş merkezi durumundadır. Genel olarak ulaşılması oldukça maliyetli ama bir o kadar da önemli cihazlar bu merkez sayesinde sanayi kurumlarına, üniversitelere, araştırmacılara, AR-GE kurumlarına ve bilim insanlarına sunulmuş durumdadır. Merkezde yer alan ileri teknoloji cihazlar, kimya, malzeme, plastik, tekstil, gıda, inşaat, mekanik, ürün geliştirme, tersine mühendislik, tasarım, tıp, sağlık bilimleri, diş ve ilaç sektörü gibi pek çok alana hitap edebilecek cihazlardır. Özellikle, ortak kullanıma yönelik olarak isteyen kurum, sanayici, araştırmacıya açık olan merkez ayrıca yeni bir iş modeli ile de sanayi ve araştırmacılara daha yakın olarak organize edilmeye de başlandı. Bu merkez özellikle yenilikçi ve AR-GE derinliği olan katma değeri yüksek ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çok önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16