Yüksek Lisans öğrencilerinin eserleri görücüye çıktı

GAÜN Sanat Ve Tasarım Yüksek Lisans öğrencilerinin moda tasarımından lif sanatına, mozaikten takıya kadar ürettikleri eserler, sergilendi.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin eserleri Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye alanında sergilendi. Karma sergide GAÜN yüksek lisans öğrencilerinden Figen Köse, Altınay Sayar, Dilara Nur Atalan, Ayşe Kılınç ve İlknur Terlemez’in eserleri yer aldı. Açılışı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cevat Atalay, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sergide, moda tasarımından lif sanatına, mozaikten takıya kadar pek çok ürün yer aldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cevat Atalay, bu sergi ile yüksek lisans öğrencilerinin estetik ve tasarım açısından kat ettikleri mesafeyi görme imkanı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Atalay, “Sanatçı duygusunu ve enerjisini eserleri vasıtasıyla topluma aktarabilir. Bu nedenle sanatçı/tasarımcı, izleyici ve eser üçlüsünün bir araya gelebilmesi lazım. Sergiler bunun için en önemli aracılardır. Yüksek lisans öğrencilerimize bu imkanı tanıyan Ana Sanat Dalı Başkanımız Doç. Dr. Ebru Çoruh’a ve anabilim dalımızın akademisyenlerine şükranlarımı sunuyor ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh ise yüksek lisans öğrencilerinin ders dönemlerinde yaptığı farklı çalışmaların sergi vesilesiyle tanınırlığının ve ana sanat dalı çalışmalarına ilginin arttığını belirtti. Doç. Dr. Çoruh, bu çalışmaların ilerleyen dönemki öğrencilerle de devam ettirilmesinin planlandığını kaydetti.