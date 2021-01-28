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Yöresel ürünler dijital pazarda

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan gaziantebiz.com dijital pazaryerinde mağaza açan küçük esnaf, kısıtlama günlerinde satış yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

GAZİANTEP 28.01.2021, 09:26
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Yöresel ürünler dijital pazarda

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan gaziantebiz.com dijital pazaryerinde mağaza açan küçük esnaf, kısıtlama günlerinde satış yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile hayata geçirilen Gaziantebiz.com, kentte yer alan işletmeleri, esnafı dünyaya açmak, yeni pazarlar oluşturmak üzere kuruldu. Kuruluşunun hemen ardından büyük bir ilgi toplayan Gaziantebiz.com, Gaziantep’te faaliyet gösteren işletmeler ve esnafın yeni pazarlara ulaşmasında önemli rol oynuyor. Ev hanımları da el emeklerini bu pazaryerinde satışa sunabiliyor. Gaziantep işletmelerini, esnafını dünyaya açmak, onlara yeni pazarlar oluşturmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile Gazi Kültür A.Ş markası olarak kurulan Gaziantebiz.com’a ilgi giderek büyüyor. Kentin yöresel ürün ve lezzetlerinin yer aldığı Gaziantebiz.com, üstlendiği misyon ile ilk olma özelliği taşıyor. Her geçen gün daha fazla sayıda işletme ve esnafın yer aldığı Gaziantepbiz.com, Gaziantepli esnaf ve işletmeleri dünyaya açmayı hedefliyor.

Dijital ortamda 24 saat satış yapma imkanına Büyükşehir Belediyesi sayesinde ulaştıklarını belirten şehir esnafı, “Kapalı olduğumuz günlerde gaziantebiz.com ile satış yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, sağladığı bu imkan için teşekkür ediyoruz” sözleri ile memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Gaziantepbiz.com ile tanıştık”

Murat Aktariye İşletme Sahibi Murat Özkaya, Gaziantepbiz.com ile kentin yöresel ürünlerini yeni alanlarda tanıtma imkanı bulduklarını kaydetti. Özkaya, “1908 yılından bu yana Kürkçü Han’da bulunan işletmemizde kentin yöresel ürünlerinin satışını yapıyoruz. Perakende satışların azalması ile birlikte vatandaşların talepleri doğrultusunda online satışlara başladık. Bu dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile kurulan Gaziantepbiz.com ile tanıştık” dedi.

“Geniş kitleye hitap etme şansı bulduk”

Gaziantebiz.com’un pandemi döneminde yeni pazarlar bulma noktasında olanaklar sağladığını kaydeden Özkaya, “Gaziantepbiz.com, pandemi nedeniyle perakende satışın azaldığı şu dönemde bizler için önemli bir desteği oldu. Üstelik herhangi bir yatırım maliyeti olmadan dijital ortamda satış yapmaya başladık. Gaziantebiz.com’un satışlarımıza etkisi oldu. Kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı bu sitede, kendimizi daha iyi tanıtma şansı bulduk, mutluyuz. Daha geniş bir kitleye hitap etme şansı bulduk. Gaziantebiz.com ile bizlere imkan sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Yeni pazarlarda kendimize yer edineceğiz”

İpekçioğlu Kurukahve-Baharat- Şekerleme İşletmecisi Atilla Durur, Gaziantepbiz.com ile kentin yöresel ürünlerini farklı pazarlarda görücüye çıkardıklarını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Durur, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hayata geçirilen Gaziantepbiz.com ile ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Gaziantep’e özgü ürünlerin yer aldığı Gaziantebiz.com’da bulunmaktan dolayı mutluyuz. İlerleyen aylarda etkisinin daha da artacağını düşündüğümüz Gaziantepbiz.com ile yeni pazarlarda kendimize yer edineceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yöresel ürünlerin bilinirliği artacak”

Yurt içinden ve yurt dışından ürün talepleri aldıklarını kaydeden Durur, “Gaziantepbiz.com ile tanışmamızın ardından yurt içinden ve yurt dışından ürün siparişleri almaya başladık. Gaziantebiz.com ile yeni mecralara ulaşabildiğimiz için mutluyuz. Kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerinin Gaziantepbiz.com ile bilinirliğinin daha da artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Gaziantebiz.com hakkında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şirketi Gazi Kültür A.Ş’nin markası olan gaziantebiz.com, Gaziantep işletmelerini, esnafını dünyaya açmak, onlara yeni pazarlar oluşturmak için kuruldu. Gaziantebiz.com’da Gaziantep’te üretilen ürünlerin satışı yapılıyor. Gaziantepli işletmelerin, Gaziantep esnafının, Gaziantepli ev hanımlarının yer aldığı gaziantebiz.com’u, bir bakıma bir şehrin oluşturduğu dijital kooperatif olarak tanımlayabiliriz. Bu özellikleri ile gaziantebiz.com, bir şehrin ekonomisine ciddi katkı sağlayan örnek olacak bir proje olarak karşımıza çıkıyor.
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