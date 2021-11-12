Yöresel ürün günleri 15’inci kez SANKO Park’ta

Gaziantep’in eğlence ve yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, 15’inci Yöresel Ürün Günleri’nde Türkiye’nin değişik illerinden birçok yöresel lezzeti Gaziantepliler ile buluşturacak.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Gaziantep’te ilk olarak 2017 yılında düzenlenen yöresel ürün günlerine 15’inci kez ev sahipliği yapacak.

Üreticiden tüketiciye sunulacak doğal ve bilinen lezzetler arasında Taşköprü Sarımsağı, Safranbolu safran ürünleri, Erzurum pestil ve köme, Afyon Lokumu, Yozgat süt ve süt ürünleri, Adıyaman Kahvesi, Malatya gün kurusu kayısısı, İzmit pişmaniye, Kayseri pastırması ve Trabzon Vakfıkebir ekmeği gibi meşhur ürünler bulunuyor.

Yöresel Ürün Günleri etkinliği, Sanko Park Ana etkinlik alanında, sosyal mesafe ve hijyen standartları dikkate alınarak 12-21 Kasım’da 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

SANKO Park

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park’ta birçok marka karmasınının yanı sıra Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.