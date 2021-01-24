Yöresel tatlar msm kalitesiyle online satışta

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep’in yöresel tatları ve mutfağının örneklerinin hazırlandığı Zahire Evi, internet üzerinden yöresel yemeklerin satışına başladı.

Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağı’nın unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden tanıtmak ve üretmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve kadın istihdamını hedefleyen “Zahire Evi”, internet üzerinden zahire-evi.com adresinde kuru gıda ve baharat satışının ardından yöresel yemeklerin satışına başladı. İlk etapta yuvarlama, içli köfte ve ekşili ufak köfte gibi Gaziantep’in ruhu olan yemekler satılıyor. Ürünler, TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve son olarak da alınan Fıstık Gibi Hijyen Belgesi’ne sahip Mutfak Sanatları Merkezi’nde Şef Doğa Çitçi önderliğine deneyimli mutfak şeflerinin ellerinde hazırlanıyor. Hazırlıkları ürünler alınan bütün tedbirlerle soğuk hava depolarında muhafaza edilerek soğuk zincir kırılmadan uygun ambalajlarla evlere teslim ediliyor.

Sitede alışveriş yapmak için üye olmak, ya da üye olmadan misafir alışverişi gerçekleştirmek mümkün. Alışveriş ardından ürünler aynı gün paketlenirken, müşteriye, siparişin onaylanması, hazırlanması ve kargoya verilmesi gibi süreçler SMS ile bilgi veriliyor. Alınan üründen memnun kalınmaması veya taşıma sırası da oluşabilecek bir hasar meydana geldiğinde siteden işlem yaparak, ürünün yenisini gönderildiği gibi gerekirse para iadesi ya da müşterinin isteği doğrultusunda ürün bedeli kadar hediye çeki tanımlaması yapılıyor.