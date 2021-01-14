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Yoldan çıkan tır ters döndü
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan tır yoldan çıkarak, ters döndü
GAZİANTEP 14.01.2021, 15:41
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan tır yoldan çıkarak, ters döndü
Gaziantep’ten Nurdağı istikametine seyir eden bir tır, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, yoldan çıkarak, ters döndü.Kazadan sürücü yarala almadan kurturulurken, tek şeridi ulaşıma kapanan yol çekici yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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