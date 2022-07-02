Yılın ilk yarısında Gaziantep’ten yüzde 7.9 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamları ve ilk 6 aylık verileri değerlendirdi.

Gaziantep’ten haziran ayında yüzde 1,2 artışla 923 milyon 29 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Ünverdi, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artışla 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştığını belirtti. Gaziantep’in aylık ve dönem bazında iller bazında 6. sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, “Dünya genelinde hakim olan ekonomik sorunlar, girdi maliyetleri, lojistik, Rusya-Ukrayna savaşı maalesef uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep’imiz üretim kapasitesi, istihdama olan büyük katkısı ve ihracat hacmi ile ülke ekonomimizin övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Özveri ile çalışarak, daha fazla üretmek ve istihdam oluşturmak için büyük mücadele veren sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ünverdi, ilk 6 ayda Gaziantep’ten en fazla ihracatın Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya ve Almanya’ya yapıldığını dile getirdi.

“Ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki hedeflerine daha hızlı ulaşması yenilikçi, kaliteli, güçlü üretim ve bunun yanında sanayi, istihdam ve yatırım odaklı çalışmaların artırılması ile mümkün olabilir” diyen Ünverdi, ihracatçı firmaların ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini olumsuz etkileyen sorunların çözümü için el birliği ile çalışmaya, bunun yanında çözüm odaklı somut adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ünverdi açıklamasında, şirketlerin banka kredileri konusunda yaşadıkları güçlüklere de dikkat çekti. Şirketlerin kamu bankalarındaki kredilere ulaşmakta zorlandığını ve özel bankaların kredi maliyetlerinin ise yüksek olduğunu belirterek, “Kamu bankalarında faiz oranları düşük olsa da maalesef firmalarımız kredi kullanmak istediklerinde zorluklarla karşılaşıyor. Kamu bankalarından kredi kullanamayan firmalarımız bu sefer özel bankalar yöneliyor, ancak burada da faiz oranları çok yüksek tutuluyor. Ticari krediler noktasında firmalarımızın finansmana ulaşımı konusunda reel sektör olarak düşük maliyetli, makul çözümler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının son kısmında, geçtiğimiz günlerde BDDK tarafından alınan karara da değinen Ünverdi, bağımsız denetime tabi, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’nin üzerinde olan ve yabancı para nakdi varlıkları TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanın yüzde 10’unu aşan şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak olmasının krediler konusunda yaşanan zorlukları artıracağının altını çizerek; daha önce alınan karar ile ihracatçıların döviz gelirinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satma zorunluluğu gibi uygulamaların, girdilerinin büyük kısmını ithal eden ihracatçıların döviz açığı yaşaması, dövize ulaşmakta yüksek maliyetlerle karşılaşması gibi hususlara dikkati çekerek, bu sürecin kamu, özel sektör ve bankacılık sektörünün iş birliğinde kolaylaştırıcı çalışmalar yapılarak sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.