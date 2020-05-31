Yıldırım’dan SGK ve vergi borcu açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, reel sektörün pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için vergi borçlarında yapılandırma yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Yıldırım, vergi borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra, mücbir sebep kapsamının genişletilmesi ve de kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar uzatılmasının da atılması gereken adımlar arasında olduğunu söyledi.

"Vergi gelirlerinin sürekliliği için yapılandırma şart"

“Bizim gibi meslek örgütleri gördükleri eksiklikleri dile getirerek üyelerinin sorunlarına çözüm aramak durumundadır” diyen Yıldırım, “Yaşadığımız bu olağanüstü duruma karşı alınan tedbirler ve sürecin yönetimi noktasında ülke olarak çok başarılıyız. Ancak bizim gibi meslek örgütleri, gördükleri eksiklikleri dile getirerek üyelerinin sorunlarına çözüm aramak durumundadır. Bu çerçeveden baktığımızda üyelerimizden aldığımız geri bildirimler bize gösterdi ki ekonominin toparlanma sürecini hızlandırabilmek için destek uygulamaları devam etmeli. Bu noktada işletmelere verilecek en önemli destek, mevcut vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması olacaktır. Biz vergi yükümlülüğümüzden kaçmıyoruz ama vergiyi ödeyecek parayı kazanmadık. Devlet vergi gelirlerini sürekli kılabilmek için bugün bize yapılandırma ile destek olmalı” dedi.

“Mücbir sebebin NACE’ye göre belirlenmesi eşitlik anlayışına uymuyor”

Mücbir sebep düzenlemesinin bazı sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, mücbir sebep halinin NACE koduna, yani faaliyet alanına bakılmadan genel olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım açıklamasında, “Mücbir sebep düzenlemesi bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. İşletmelerimiz maaş, kira, kredi ödemesi, üretim için gerekli hammadde temini gibi hayati öncelikli ödemelerden dolayı vergi ödemelerini ertelemek zorunda kalıyorlar. Ancak aynı işi yapan Gelir Vergisi mükellefi mücbir sebep halinde sayılırken Kurumlar Vergisi mükellefi mücbir sebep halinde kabul edilmiyor. Öte yandan mücbir sebep halindeki bir mükellefle iş yapan başka bir mükellef kapsam dışında kalabiliyor. Mücbir sebep halinde sayılan mükellefler iş yaptırdıkları mükelleflere ödeme yapamazsa mücbir sebep halinde sayılmayan mükellefler devlete karşı mükellefiyetlerini nasıl yerine getirecek? Bu durum vergide adalet ilkesine de aykırı. Mücbir sebep hali, NACE koduna yani faaliyet alanına bakılmadan genel olmalı” şeklinde konuştu.

“Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi uzatılsın”

Tuncay Yıldırım, istihdamın devamlılığı için de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin yılsonuna kadar uzatılmasını istedi.

Başkan Yıldırım, “Sigortalılara, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneği, hem işveren hem de çalışanlar için çok önemli bir destek oldu. Ancak bu olağanüstü durumun etkileri oldukça derin. İşletmelerin büyük kısmı kontrollü bir şekilde 1 Haziran itibariyle çalışıyor olsa da kapasite kullanımı ve cirolar bir müddet daha düşük seviyelerde devam edecek gibi. Dolayısıyla işletmeler, maaş ödemekte zorlanacak ve belki de istemeden çalışan sayısını azaltmak durumunda kalacak. O nedenle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin yılsonuna kadar uzatılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır” diye konuştu.