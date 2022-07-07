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Yıldırım’dan Kurban Bayramı kutlaması

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 07.07.2022, 10:34
Yıldırım’dan Kurban Bayramı kutlaması

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, mesajında bayramların toplumu bir araya getiren kültürel bağlar olduğunu ifade etti. Bayramların anlam ve önemine uygun olarak yaşanması gerektiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesinde vazgeçilmez yeri olan bayramlar, yardımlaşma ve dayanışma duygularının artmasına vesile olan özel günlerdir. Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle Kurban Bayramımızı kutluyor, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, pandeminin elverdiğince kucaklaşmanın yaşanacağı, sevdiklerimiz ve ailemiz ile bir arada nice bayramlar diliyorum’’ ifadelerni kullandı.

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