Yıldırım: ’’Zamlar rekabet şansı bırakmıyor’’

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, doğalgaz ve elektrik tariflerine yapılan zamların uluslararası piyasadaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 10 ve elektriğe gelen yüzde 25 zam oranlarının faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü tehdit ettiğini belirterek, “Enerjiye yapılan zamlar karşısında ne yazık ki işletmelerimizin ayakta kalma gücü kalmadı. Kabul edilebilir düzeyin çok üstüne çıkan enerji fiyatları işletmelerimiz üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Bu da uluslararası piyasadaki rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Bir aksiyon alınmaz ise pandemi ve Ukrayna savaşının ardından ülkemize yönelen alıcılarımızı kaybederiz. Bizim gibi bir ihracat kenti, ihracata dayalı bir büyüme modeli benimseyen Türkiye ekonomisi için bu durum gerçekten büyük bir risk teşkil etmekte’’ dedi.

Enflasyon üzerinde baskı oluşacak

Başkan Yıldırım zamların enflasyon üzerinde baskı yaratacağını belirterek “Yılın birinci çeyreğindeki büyüme performansını ikinci çeyrek ve yılın tamamında gösterebileceğimizi öngöremiyorum. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve hammaddeye gelen zamlar ne yazık ki temel tüketim maddelerine de yansıyor ve enflasyon yükseliyor. Oluşan maliyet enflasyonu tüketicinin de alım gücünü düşürüyor. Yani işletmelerimiz hem iç hem de dış müşterilerini kaybetme dolayısıyla da kepenk kapatma riski ile karşı karşıya. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak’’ şeklinde konuştu

GTO Başkanı Yıldırım, ekonomi yönetiminin yaşanan duruma pandemi sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yaklaşacağına ve reel sektörün önünü açacak aksiyonların alınacağına inancının tam olduğunu söyledi.