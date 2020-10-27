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Yıldırım ve Teymur’dan 29 Ekim mesajı

YILDIRIM VE TEYMUR'DAN 29 EKİM MESAJI

GAZİANTEP 27.10.2020, 11:56
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Yıldırım ve Teymur’dan 29 Ekim mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 97’nci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO Başkanları yayımladıkları mesajda Gaziantep Ticaret Odası olarak, "Ekonomik zafer ve tam bağımsızlık” için 97 yıldır canla başla çalıştıklarını ifade etti. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle neticelendirilmesi ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atılan ilk adımların ekonomik kalkınmaya yönelik olduğunu belirten GTO başkanları,mesajında “Gaziantep Ticaret Odası 97 yıldır Cumhuriyet kazanımlarının yılmaz savunucusu olarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “İktisadi, mali, adli, kültürel her alanda tam bağımsız olma" hedefiyle şehri ve ülkesi için durmaksızın çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin bir emekle, zorlukla ve mücadeleyle kurulmuştur. Her bir Türk ferdi geçmişine, atalarına borçludur. Bu borcu ödeyecek tek yolu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat Kongresi konuşmasında şu cümleleriyle açıklamıştır: ‘Yeni Türkiye’mizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Ekonomi demek, her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir’ evet, ekonomi demek her şey demektir. Atalarımızın canları pahasına kurduğu bu Cumhuriyeti yaşatmanın, geçmişimize olan borcu ödemenin tek yolu güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye için ömrümüzü bu uğurda tüketmektir. Gaziantep Ticaret Odasının da parolası budur. Hayata geçirdiğimiz her proje her hizmet vatanımıza olan borcun karşılığıdır. GTO’nun tek gayesi; ihracatımızı, üretimimizi artırmak, işletmelerimizi modern çağın gereksinimlerine uydurmak; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehrimize seviye atlatmaktır. Biz, atalarımızdan bize kalan ‘Türkiye Cumhuriyeti mirasının ilelebet payidar olabilmesi için alın teri dökmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet değerlerimize sarılacak, şehrimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, var olsun Türk milleti” ifadelerini kullandı.

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