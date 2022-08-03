Yıldırım: “İhracat performansımızın artması için desteğe ihtiyacımız var”

Gaziantep, Temmuz ayında 711 milyon 923 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Gaziantep’in 2022 Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise 5 milyar 905 milyon 119 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Temmuz ayındaki iş günü kaybı nedeni ile şehrin ihracat performansında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1’lik bir düşüş olduğunu kaydeden Yıldırım, “Performans düşüşünün devam etmemesi ve kronikleşmemesi için ihracatçımızın finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin yüksekliği, ödeme sistemlerinde döviz kullanamama ve üretim maliyetleri gibi sıklıkla dile getirdiğimiz sorunlarının çözümünde desteğe ihtiyacı bulunmakta” diyerek şunları söyledi, “Gaziantep iş dünyası olarak her zaman ülke kalkınmasının öncülerinden olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yılın yarısında yüzde 119’luk ihracatın ithalatı karşılama oranı ile 913 milyon 728 bin dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doları aştı. Tek arzumuz bu başarıyı artırarak devam ettirmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak. Bu noktada da ekonomi yönetiminin iş dünyasının en büyük destekçisi olacağından eminiz” dedi.

İhracatçı üyeleriyle her zaman övündüklerini söyleyen Yıldırım, “Her şeye ve tüm zorluklara rağmen özveriyle çalışan ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi sıkıntılarının çözüme kavuşması adına en yüksek sesle destek olmaya ve yanlarında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.