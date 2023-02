Yıldırım: "Hedefimiz nitelikli ihracat olmalı"

Türkiye’nin önemli ihracat merkezi Gaziantep, ocak ayında ihracatını yüzde 11,8 arttırarak 802 milyon 847 bin dolara ulaşırken, en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il oldu. İhracatçıları tebrik eden Yıldırım, İnanıyorum ki ilerleyen aylarda bu başarılı performansımızı artıracak ve nitelikli ihracata yönelerek yeni rekorlar kıracağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep olarak 2023 yılına güzel bir giriş yaptık. İnanıyorum ki ilerleyen aylarda bu başarılı performansımızı artıracak ve nitelikli ihracata yönelerek yeni rekorlar kıracağız. Ben bu başarıda emeği olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve iş insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. GTO olarak onların tüm sorunlarında, taleplerinde yanlarında olacak, yollarındaki taşları temizlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Yıldırım: İhracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız

Gaziantep’in, her geçen yıl başarılı performansının üzerine ekleyerek devam ettiğini ve önemli gelişme kaydettiğini ifade eden Başkan Yıldırım, bu performansın sürdürülebilir olması için nicelikten ziyade niteliğe önem vermeleri gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Pandemi sonrası Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere 2022 yılında da pek çok sorunu üstlenmek zorunda kaldık. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların ülkemize olan etkileri daha şiddetli oldu. Fakat her şeye rağmen 2022 yılında da dış ticaret fazlası veren bir Gaziantep olarak başarılı bir performans sergiledik ve ihracatımızı %4,3 artırarak 10,5 milyar dolara çıkarttık. Eğer bu ihracat performansını artırarak devam ettirmek istiyorsak büyümenin temeline koyduğumuz ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Şu an ihracat rakamlarımız maalesef niteliği değil niceliği ifade ediyor. Yüksek ihracat rakamları düşük TL kaynaklı olup, ihracatçının kâr marjları ve satış miktarları düşmüş durumda. 2023 yılında ihracat hedefimiz şu kadar milyar dolar diyebilir ve hedefi tutturabiliriz de Ancak bu sadece ihracatı niceliksel olarak tanımlar. Kârsızlığı, düşük kilo başı ihracat değerini, düşen rekabet gücünü, pazar riskini ifade eder. Bizim niteliğe odaklanarak hedefimizi kilo başı ihracat değerini yükseltmek üzerine belirlememiz gerekir.”