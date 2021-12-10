Yiğit kardeşlerin roğal parkı görme isteğini Şahin yerine getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Kırsal Mahallesi’nde yaşayan ve kas erimesi hastası olan Abdulkadir ve Musa Yiğit kardeşlerin hayali olan Gaziantep’te ki Doğal Yaşam Parkı’nı görme talebini gerçekleştirdi.

Halk arasında kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Yaşam Parkı’nı gezme istekleri için Başkan Fatma Şahin duyarsız kalmadı. Başkan Şahin’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince evlerinden donanımlı araçla alınarak Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen kardeşler, Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı Başkanı Celal Özsöyler ile birlikte akvaryumları gezdi, maskot Can ile tanıştı, zürafa Şakir’i ve filleri besledi, hayvan hastanesini ziyaret ederek yapılan tedaviler hakkında bilgi aldı, safari park ile tropikal kelebek bahçesinde hayvanları yakından izleme şansı buldu. Ziyaretin sonunda Başkan Özsöyler Yiğit kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Özsöyler, Başkan Şahin’in talimatıyla aile ile kısa sürede irtibata geçtiklerini belirterek, “Kendilerini bire bir gezdirdik. Filleri beslediler, Safari Parkı’nı, akvaryumu ve bütün hayvanları birebir gördüler. Kitaplar da ve televizyonda gördükleri hayvanların canlılarını burada gördüler. Burada erişilebilirlik çok önemli. Bütün barınak ve parkı iki kardeşimiz kimsenin yardımı olmadan rahatlıkla gezdi. Güzel bir gün geçirdiler. İstedikleri zaman tekrar burayı gezebilirler” diye konuştu.

Baba Bilal Yiğit de çocuklarının en büyük hayallerinin gerçekleştiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Abdulkadir Yiğit de hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, Başkan Şahin ve ekibine teşekkür etti.