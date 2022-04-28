banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Yetimlerin ve annelerinin sorunlarına ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

GAZİANTEP 28.04.2022, 11:32
Yetimlerin ve annelerinin sorunlarına ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ramazan Ayı’nda da ev ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Aydıntepe Mahallesi’nde ikamet eden 5 çocuk annesi Zeynep Demir’in evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Başkan Fadıloğlu, eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Boyno Mahallesi’nde ikamet eden 1 çocuk annesi İhsan Ateş’in evine misafir oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, İhsan Ateş’in istek ve sıkıntılarını dinledi.

“Arkadaşlarım ile milletimizin hizmetindeyiz”

Ziyarette konuşan Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayı münasebetiyle ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Zeynep Hanım’ın misafiriyiz. Annemiz, dört yavrumuz ile birlikte hayatını devam ettiriyor, çocuklarını yetiştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim de Merhamet Eli Projemiz dahilinde arkadaşlarımız, ailemizle yakından ilgileniyorlar ve devamlı irtibat halindeler. Amacımız, huzur içerisinde toplumun her kesiminin daha rahat edebileceği bir ülkede hep birlikte yaşayabilmek. Onun için ekiplerimizin bir kısmı Vefa Hizmeti projesinde, bir kısmı Merhamet Eli Projesinde, bir kısmı sportif eğitim etkinliklerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkadaşlarım ile milletimizin hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

"Evimize neşe verdi"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 4 çocuk annesi Zeynep Demir ise, “Sağ olsun Başkanımız bugün bizleri evimizde ziyaret ederek mutlu etti. Başkanımız sürekli bizim yanımızda, her türlü sıkıntımızda yanımızda. Başkanımız her zaman bizim bir desteğimiz. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün de misafirimiz oldu, evimize neşe verdi” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık