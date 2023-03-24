Yetim anneleri, afetzede çocuklar için üretiyorlar

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen anneleri ve çocukları mutlu edecek armağanlar hazırlamayı sürdürüyorlar. Daha önce ürettikleri ürünleri afetzede ailelere ve çocuklara teslim eden yetim anneleri, yeni ürünler üretmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan yetim anneleri, “Çocukların Yüzlerinde Tebessüm Olsun Diye Sevgilerini Ördüler” projesi oluşumunda deprem afetinden etkilenen ailelere ve çocuklara moral olacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Deprem afetinin hemen ardından bir araya gelen 150 yetim annesi, özellikle depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürecek ürünler üretiyorlar. Yetim anneleri, amigurumi bebek, civciv, bandana, saç tokası, çocuk çantası, lif ve sofra bezi gibi ürünler üretiyorlar.

Bu günler, en kısa sürede geride kalacak

Yürüttükleri projeye ilişkin açıklamada bulunan yetim annesi Meliha Karaçay, “Yaşanan deprem afetinden sonra Yetim Koordinasyon Merkezi’nde diğer yetim annelerimizle bir araya geldik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. “Çocukların Yüzlerinde Tebessüm Olsun Diye Sevgilerini Ördüler” isimli proje oluşumunda yüzlerce; amigurumi bebek, civciv, bandana, saç tokası, çocuk çantası, lif ve sofra bezi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu ürünleri en kısa sürede çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştıracağız. İnşallah yaralarını bir nebzede olsa bizler de sarmak istiyoruz. Bu günler, en kısa sürede geride kalacak. Rabbim, bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.