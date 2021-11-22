Yeşil- siyahlı kramponlar zirveyi bırakmıyor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda Gaziantep Süper Amatör Lig’de yeşil sahaya çıktığı 3 maçta 9 puan toplayarak zirvedeki yerini korudu.

Gaziantep Süper Amatör Lig’de 2021-2022 sezonunda geride kalan 3 haftada sahadan gülerek ayrılan taraf, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü oldu. Yeşil-siyahlı genç futbolcular, yeni sezonda rakip takımın filelerini birbirinden şık gollerle 9 kez havalandırarak zirvenin sahibi oldu.

Altyapılara verdiği büyük önem ve sıklıkla gerçekleştirdiği branşa özgü yetenek taramalarıyla amatör futbola büyük katkı sunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, A Takım seviyesinde de genç kramponlara büyük şans veriyor. Sporcu yetiştirmeyi esas alan eğitim sistemiyle yeşil-siyahlı kulüpte görev yapan tüm teknik kurmaylar, futbolcuların gelişimiyle yakından ilgileniyorlar.

“A takımımız köprü görevi üstleniyor”

Ligde geride kalan haftaların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, A Takım’ın Futbol Akademisi’nde yetiştirdikleri genç yeteneklerin hedeflerine ulaşabilmesi adına köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Tecrübeli Teknik Direktör Özaykut, yaptığı açıklamada, “2021-2022 sezonunda Gaziantep Süper Amatör Lig’de yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisinden dolayı mutluyuz. Takım olarak eksiklerimizi ve geliştirmemiz gereken noktaları iyi biliyor ve antrenmanlarda bu konulara ağırlık veriyoruz. Yeşil sahadaki asıl hedefimiz, elit yaş grubu olarak adlandırdığımız U10 kategorisinden başlayarak A Takım seviyesine kadar sorumlu olduğumuz tüm sporcularımızın saha içinde ve saha dışında gelişimlerine katkı sağlamak. Tüm yöneticilerimiz ve teknik ekibimizde görev yapan arkadaşlarım, aynı gaye ile mesai yapıyorlar. İnşallah A Takımımız, altyapıdan yetişen sporcularımızın hedefledikleri noktaya ulaşmalarında köprü görevi üstlenecek” dedi.