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"Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak Fıstıklık mahallesi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganı ile başlattığı Yeşil Antep Projesi için 20’nci durak Fıstıklık Mahallesi oldu.

GAZİANTEP 01.12.2021, 13:28
"Yeşil şehirler huzurlu nesiller" için 20’nci durak Fıstıklık mahallesi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganı ile başlattığı Yeşil Antep Projesi için 20’nci durak Fıstıklık Mahallesi oldu.

Yeşil Şehir Gaziantep’in havasını, suyunu, toprağını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, ağaç seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle başlatılan ağaçlandırma projesinin yeni sezonunda şehrin muhtelif noktalarında yetişkin ağaç dikim için yeni adres Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi olarak belirlendi. Çapar Ayakkabı ve Terlik Sanayi ve Ticaret Şirketi ile yürütülen iş birliği doğrultusunda 5 bin 905 metrekare alanda 250 karaçam toprakla buluştu. Ağaç dikimi öncesi yeşil seferberliği için yeni iş birliği protokolü Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği arasında imzalandı. Protokolle, Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nin ağaçlandırılması için taraflar ortak çalışma yapacak.

Fıstıklık Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikim törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Çapar Ayakkabı ve Terlik Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çapar, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği Başkanı Derya Karacan ve vatandaşlar katıldı.

145 bin metrekare alan ağaçlandırıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanabilir ve estetik bir çevre hedefi için başlattığı Yeşil Antep Projesi için şehir merkezinde belirlenen 30 alanda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle yapılan ağaçlandırma çalışmalarında bugüne kadar 144 bin 844 metrekare alan ağaçlandırıldı.

“Gaziantep’in daha yeşil olmaya ihtiyacı var”

Ağaç Dikim töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çapar Ayakkabıcılığa Gaziantep Modeli’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “İki yıl önce projeye başladık. Gaziantep, girişimci ve çalışkan sanayicilerimizin bol olduğu bir şehir. Gaziantep’in daha yeşil olmaya, daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanmaya ihtiyacı vardı. Pandemi başlar başlamaz geleceğe bakarak ne gibi tehlikelerin bizi beklediğini düşünerek ne yapıp ne yapmamamız gerek diye çalıştık. Aslında bu işe biz 2014 yılında başladık. Şehrin İmar ve Ulaşım Master Planları ile birlikte İklim Master Planı’nı yaptık. 3’ünü aynı anda başlatan başka büyükşehir yoktu. İklim Master Planı’nda sanayicilerimizle atıkların kirletmesini engellemek için çok büyük arıtma yatırımları yaptık. Bugün, organize sanayimiz ve diğer kuruluşlarla valimizin başkanlığında hep birlikte, daha fazla kirletenin ön arıtma yaptığı, büyük havuzları kirletmeden atıkların daha işin başında temizlendiği çalışmayı başlattık. Ayrıca su ve ulaşım için yatırımlar yaptık. Doğayı kirleten etmenleri engelleme çalışmaları yürüttük. Otobüs filolarını gençleştirdik. Bisiklet terminalleri kurduk, bisiklet yolları yaptık. Bisiklet hem doğayı koruyor, hem de sağlığa katkı sağlıyor. Temiz hava için, kişi başına düşen yeşil alanı arttıracak yatırımlar yaptık” dedi.

İmece usulü çalışmalar sürüyor

Şahin, konuşmasının devamında gezilen yerlerin artık daha yeşil olduğunu söyleyerek, “Gaziantep Büyükşehir olarak sivil toplumla, herkesin ucundan tuttuğu imece usulü ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’, ‘Spor Şehri Gaziantep’, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ derken bir taraftan da Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller’ diyoruz. Toprak bizim için çok kıymetli. Toprak anadır, yardır, vatandır. Bu toprağı yeşillendirdiğimizde geleceğimiz olan çocukları çok daha temiz, sağlıklı, güvenli ortamda geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karayılan ise yeşilliği, sanayisi, organizesi ile bereket dediklerini, daha yaşanabilir bir şehir olmak için gelişimin sürdüğünü dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Çapar’da Yeşil Gaziantep’e ufakta olsa bir katkıda bulundukları için mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

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