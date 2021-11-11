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Yeşil OSB için önemli bir adım daha

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde çocuklara ağaç sevgisini aşılamak ve doğa ile iç içe bir sanayi için ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

GAZİANTEP 11.11.2021, 15:54
Yeşil OSB için önemli bir adım daha

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde çocuklara ağaç sevgisini aşılamak ve doğa ile iç içe bir sanayi için ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen ağaç dikim törenine OSB Başkanı Cengiz Şimşek, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Ömer Cıncıkçı ve Hüseyin Ulutaş, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Gümüşoğlu, Halil Tepe ve Savaş Mahsereci ile sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

Doğa ile uyumlu sanayi

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, ağaç dikme töreninde yaptığı konuşmada, doğayla iç içe, çevreye zarar vermeyen sanayinin önemine dikkat çekerek, “Gaziantepli sanayiciler olarak, yatırım, üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarımızla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu üretimi çevre ile uyumlu, doğaya zarar vermeyen koşullarda yaparak gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük önceliğimizdir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte havanın, suyun, toprağın, yeşilin korunması çok daha fazla önem taşıyor. Doğaya dost sanayi felsefesi ile çevreye yönelik projelerimize aralıksız devam ederken, ağaçlandırma faaliyetlerine de özel önem vermekteyiz. Ne kadar çok ağaç dikersek, doğal dengeyi ne kadar fazla korursak geleceğe o kadar büyük bir miras bırakmış oluruz. Bu amaçla çevre ile uyumlu sanayiye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz daha yeşil bir OSB, daha yaşanabilir bir dünya fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” dedi.

Doğaya bir nefes de OSB’den

Yeşil bir ülke için OSB olarak fidan dikimi gerçekleştirerek katkıda bulunduklarını dile getiren Şimşek, “Sanayide, ticarette dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz. Ancak, havanız, suyunuz, doğanız kirlenmişse, orada nefes almak güçleşmişse sizin sanayi ve ticaretteki başarınızın hiçbir önemi yoktur. 1800’lü yıllarda yaşamış olan Kızılderili Şef Seatle’ın şu sözleri günümüzde de anlamını fazlasıyla korumaktadır: ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!’ Akarsularımızın daha temiz ve güçlü bir şekilde akması, orman zenginliğimizin daha da artması için bugün yeni fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu bilinç ve heyecanla çocuklarımızla birlikte toprakla buluşturacağımız zeytin ve incir fidanlarıyla doğaya bir nefes de biz vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha yaşanabilir bir dünya için ağaç dikelim”

Herkesi ağaç dikmeye davet eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, “Bugün dikilen fidanlar büyüyüp serpilirken çocuklarımız da onlarla birlikte ülkemizin geleceği için çalışıp aydınlık yarınlar için parlamaya devam edecekler. ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.’ diyen bir inancın mensupları olarak ağaç dikmeye çok daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle ilk nefesimizden, son nefesimize kadar geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz. Bugün bizim yaptıklarımızın üzerine yarın da gençlerimiz daha fazlasını koyarak geleceğe doğru yürümeye devam edeceklerdir. Fidan dikme etkinliğimize katılarak, Gaziantep’imize, OSB’mize ve gelecek nesillerimize daha yaşanır bir çevre bırakmak konusundaki çabamıza katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından OSB yöneticileri öğrencilerle birlikte zeytin ve incir ağaçlarını toprakla buluşturdu.

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