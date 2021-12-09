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Yesemek’te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 31 yıl sonra bilinen en büyük ve en eski heykel atölyesi olan Yesemek’te arkeolojik kazılar tekrar başladı. Kazılarla heykel üretim aşamalarının ortaya çıkarılması, teknikleriyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesi ve Yesemek’in UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi sürecine katkı sunan önemli verilere ulaşılması hedefleniyor.

GAZİANTEP 09.12.2021, 12:37 09.12.2021, 12:54
Yesemek’te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 31 yıl sonra bilinen en büyük ve en eski heykel atölyesi olan Yesemek’te arkeolojik kazılar tekrar başladı. Kazılarla heykel üretim aşamalarının ortaya çıkarılması, teknikleriyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesi ve Yesemek’in UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi sürecine katkı sunan önemli verilere ulaşılması hedefleniyor.

5 antik kentine ve Gazi şehrin tarihine sahip çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yesemek Heykel Atölyesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası sponsorluğunda 31 yıl aranın ardından Yesemek’in kuzeydoğu kesiminde Gaziantep Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin’in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. Kazı çalışmaları ile heykel atölyesinin yüzey bulguları dışında kazılarla da somut olarak tarihlendirilmesini, heykel üretim aşamaları ve teknikleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması amaçlanıyor.

Kazılar Yesemek’in UNESCO kalıcı dünya mirası listesine girmesine katkı sağlayacak

2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne giren Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi için “Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı Hazırlama” yetkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğü’ne verildi. Yapılan kazılar ve bulgulardan elde edilen bilgiler Yesemek’in kalıcı listeye girmesi için önemli bir katkı sağlayacak.

“Alanda yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar 22 adet yeni heykel, heykel taslağı ve bloklar kısmen ortaya çıkartıldı”

Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek’in Türkiye’de ki en önemli arkeolojik kültür varlıklarından biri olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar, atölyenin bilinenden daha eskiye, milattan önce 13’üncü yüzyıl Hitit İmparatorluk Çağı’na tarihlendirdiğini ve üretilen heykellerin Yesemek’in hemen yakınlarında planlanan bir kentteki yapıları donatmak üzere yapıldığını tespit ettiklerini, bu bilgilerin Yesemek’in önemini büyük ölçüde arttırdığını ifade ederek, “Alanda yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar 22 adet yeni heykel, heykel taslağı ve bloklar kısmen ortaya çıkartıldı. Devam edecek kazılarla bu sayının artmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çok sayıda Hitit İmparatorluk Çağı’na tarihlenen seramik parçaları ile bir kısmı kırılmış çok sayıda taş çekiç bulduk. Bu çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile gerçekleşti. Önemli destekleri ve iş birlikleri için başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, İş Bankası’na, Gaziantep Müzesi Müdürü Sayın Özgür Çomak’a, Yesemek Alan Başkanı Sayın Zafer Okuducu’ya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Sayın Serdar Murat Gürsel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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