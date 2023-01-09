Yeni yılın ilk büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında “Yeşil şehir Gaziantep” anlayışından hareketle Gaziantep Büyükşehir, Yavuzeli Belediyesi ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan Yavuzeli-Rumkale Karayolu ağaçlandırma etkinliğini içeren madde oy birliğiyle karara bağlanırken, Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere simit dağıtımı yapılmasını içeren bir diğer madde de yine oy birliğiyle meclisten geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, Yavuzeli-Rumkale arasında yapılacak ağaçlandırma çalışması sayesinde yolcuların iyi bir seyahat geçirmesini hedeflediklerini belirterek, “Ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra yolcuların seyahat kalitesini yükseltmek için güzergah üzerindeki Kasaba köyünü, dinlenme mekanı haline getireceğiz” dedi.

Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere simit dağıtımı yapılmasının verimlilik açısından önemli olduğunu dile getirerek, “Yaşanacak zaman kaybını önemli ölçüde azaltmamız, öğrencilerimizin sınavlarında daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Biz bu tür çalışmaları destekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Şahin, Büyükşehir’in yeni yılda devam eden ve yapılması planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin, 2023’te devam eden projeler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Şahin, Gaziantep Büyükşehir’in yürüttüğü projeleri spor, yeşil alan, tarihi yapıların restorasyonu, konut, tarım, eğitim ve altyapı başlıkları altında meclis üyelerine sunum eşliğinde anlattı. Başkan Şahin’in sunumunda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında İpekyolu’nun ulaşım yükünü hafifletecek Çevreyolu- OSB-Otoyol Tüneli’nin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi verirken, Araban Eskialtıtaş Köprüsü, Büsem- D400 bağlantı yolu, Perilikaya Kavşağı projelerinden de bahsetti. Şehir genelinde yürütülen asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şahin, büyükşehir şantiyesinde saatte 240 ton asfalt üretildiğine dikkati çekerek, 2 yıllık asfalt mesaisini 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirtti. 14 bin konut projesinde gelinen son nokta ve kent genelinde hizmete alınan tesisler hakkında da konuşan Şahin, 2023 yılında şehir merkezinde ve ilçelerde gençlik merkezlerinin yapılması planlandığını açıkladı. Ayrıca mahallelerde çevre-park düzenlemesi yapılacağını söyledi. Büyükşehir’in tarım projeleri hakkında da bilgi veren Şahin, sulama kanalları, tohum, fidan, besin ve mazot desteği başta olmak üzere üreticiye yönelik destekleri anlattı.

Başkan Şahin, sunum sonrası yaptığı kapanış konuşmasında spor, eğitim, kültür ve bilim adına 2023’ün eserlerin ortaya çıktığı, açılışların yapıldığı bir dönem olacağını belirterek, “Sunumdaki mevcut projelerde meclis üyelerimizin büyük emeği var. Büyük gayreti var. Gaziantep modeli kardeşlik modeli, partiler üstü bir model. Her birinize, şahsım, şehrim ve 2 milyonun adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.