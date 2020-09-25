Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NE ALİ GÜR'ÜN YERİNE REKTÖR OLARAK ATANAN PROF.DR.ARİF ÖZAYDIN, KUTLAMA TEBRİĞİ İÇİN KENDİSİNE ÇİÇEK GÖNDERİLMEMESİNİ İSTEYEREK, YERİNE İSE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep Üniversitesi’ne Ali Gür’ün yerine Rektör olarak atanan Prof.Dr.Arif Özaydın, kutlama tebriği için kendisine çiçek gönderilmemesini isteyerek, yerine ise Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı’na bağış yapılmasını istedi.
Üniversitenin önceki Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile devir teslim yapan Yeni Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisine tebrik için çiçek göndermek isteyenlere çağrıda bulundu. Çiçek yerine bedelinin Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağış yapılmasını isteyen Özaydın, "Çiçek göndermek isteyen dost ve arkadaşlarımın, çiçek göndermelerini arzu etmediğimi bilmelerini isterim. Bunun yerine çiçek parasını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışladıklarını ifade etmelerinden daha mutlu olurum" diye konuştu.
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0