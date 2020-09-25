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Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NE ALİ GÜR'ÜN YERİNE REKTÖR OLARAK ATANAN PROF.DR.ARİF ÖZAYDIN, KUTLAMA TEBRİĞİ İÇİN KENDİSİNE ÇİÇEK GÖNDERİLMEMESİNİ İSTEYEREK, YERİNE İSE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ.

GAZİANTEP 25.09.2020, 16:29
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Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep Üniversitesi’ne Ali Gür’ün yerine Rektör olarak atanan Prof.Dr.Arif Özaydın, kutlama tebriği için kendisine çiçek gönderilmemesini isteyerek, yerine ise Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı’na bağış yapılmasını istedi.

Üniversitenin önceki Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile devir teslim yapan Yeni Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisine tebrik için çiçek göndermek isteyenlere çağrıda bulundu. Çiçek yerine bedelinin Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağış yapılmasını isteyen Özaydın, "Çiçek göndermek isteyen dost ve arkadaşlarımın, çiçek göndermelerini arzu etmediğimi bilmelerini isterim. Bunun yerine çiçek parasını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışladıklarını ifade etmelerinden daha mutlu olurum" diye konuştu.

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