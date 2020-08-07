Yeni nesil ışın tedavisi ile kanser hastaları kanserden korkmasın

Medical Park Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, günümüzde kanser tedavilerinde kullanılan Radyoterapi (Işın tedavisi) cihazlarında sağlanan gelişmelerle kanser tedavilerinin sürelerinin kısaldığını hatta tedavilerin dakikalar içinde uygulanabildiğine dikkat çekti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde yer alan Onkoloji Ünitesi, uzman, profesyonel ekibi ve yeni nesil teknolojik araçları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi Onkoloji Ünitesi, çevre illerden kanser tedavisi için gelen misafirlerini ağırladığı gibi bölgede kanser alanında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla referans hastane konumundadır. Kanser hastaları için her türlü konforun düşünüldüğü hastanede, onkoloji hastalarına moral için hastanede gerçekleştirilen birçok etkinliğin yanı sıra, haftanın belli günlerinde de profesyonel bir müzik ekibiyle canlı müzik dinletileri gerçekleştiriliyor.

Dr. Şeran, Işın tedavisinde hekim tarafından en çok dikkat edilmesi gereken unsurun; kısa sürede, doğru hedefe, minimum yan etkiyle ulaşabilmek olduğunun altını çizdi.

Radyoterapi (Işın Tedavisi ), onkolojik tedavide izlenen süreçler ve tedavide kullanılan cihazlar hakkında bilgiler veren Uzman Dr. Şeran, ‘’ İlk olarak yeterli tedavi dozunun doğru bir şekilde tümöre uygulanma aşaması amacımızın temelini oluşturmaktadır. Tümöre yeterli dozun verilmesi öncelikle tecrübeli bir ekiple sağlanabilir. Tümöre gerekli doz verilemedikten sonra tedavide diğer algoritmaların anlamı kalmaz. İkincil olarak radyoterapinin akıllı olmasıdır. Tek başına radyasyon akıllı bir tedavi değildir, çünkü tümör hücrelerini öldürürken karşısına çıkan sağlıklı dokulara da büyük zararlar verebilir. Yıllardır çevre dokularda oluşabilecek zararları minimuma indirgemek için birçok tedavi prensipleri geliştirilmeye çalışıldığı gibi, bu bağlamda ve bu şartlarda akıllı radyasyondan söz edebiliriz. Onkolojik tedavide en sık tercih edilen Co 60 cihazları ile yıllarca iki boyutlu tedaviler uygulanan hastalarda istenmeyen yan etkiler oldukça fazlaydı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Lineer akseleratör cihazlarının devreye girmesi ile daha sağlıklı tedavilerin uygulanması sağlanmıştır. Bilgisayar yazılımlarının yaygın biçimde kullanılması, üç boyutlu konformal tedavilerin başlamasını sağlamış akıllı tedavilerin önünü açmıştır. Son 10 yıldır onkoloji tedavisinde sıklıkla kullanılan IMRT (doz yoğunluklu tedavi/tedavileri) yöntemi ile tümöre yüksek dozlar sağlanabilirken minimum yan etkiler ile onkolojik tedaviler çok daha sağlıklı boyutlara ulaşmıştır. Sonrasında bu tedavilere görüntü eşliğinde gerçekleştirilmesi işlemi eklenince daha üst boyutlarda tedavi olanakları doğmuştur. Görüntü eşliğinde akıllı radyoterapi olanağı sunan aynı zamanda doz yoğunluklu radyoterapi ile beraber sterotaksi ve radyo cerrahi yapabilen TrueBeam cihazı da bu tedaviler için en gelişmiş radyoterapi olanaklarını sunmaktadır. Hastanemizde hem görüntülemenin, hem de planlama ve tedavi olanaklarının tek bir cihazda birleştirildiği Tomoterapi cihazları ile konformal, IMRT, sterotaktik radyocerrahi, hareketli organlar için kullanılan adaptif radyoterapi gibi tedaviler tek bir cihazda yapılmaktadır. Hastanemizde var olan TrueBeam cihazı ile IMRT, ICRT, Sterotaktik Radyoterapi ve radyocerrahi yapılabilmektedir” dedi.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, son yıllarda onkolojik tetkiklerde önemli bir yer tutan ve daha detaylı tümör görüntüsü ile yayılımların saptanmasını sağlayan PET BT görüntüleme cihazlarının desteği ile hedefe yönelik radyasyon tedavilerinde daha ileri noktalara gelindiğini sözlerine ekledi.

Dr. Şeran, Son zamanlarda bazı merkezlerde kullanılmaya başlanan MR-LİNAC cihazları da özellikle hareketli tümörlerde (hastanın solunumu ile yer değiştiren) hedefi tam isabetle yakalamanın mümkün olduğunu kaydetti. Şeran, Bu cihaz ile pankreas ve prostat kanserlerinde başarı ile tedavi edilebildiğini, diğer tüm kanser tedavilerinde de uygulama alanı bulunduğunu sözlerine ekleyerek, cihazlara eklenen robotik kol ile de radyocerrahi ismi verilen ulaşılamayan beyin tümörleri ve bazı organ yayılımlarının da 3-4 seans da tedavi edilebildiğine dikkat çekti.

Uzman Dr. Şeran, “İleri görüntüleme tekniklerinin daha fazla kullanıldığı, yeni nesil bilgisayar yazılımlarının desteği ile akıllı radyasyon olarak tanımlanan tedavi yöntemleri kanser tedavilerini çok ileri boyutlara taşımaktadır. Tecrübeli ekiplerle yapılacak bu tedavilerle hastalar en az yan etkiyle maksimum tedavi olanaklarına sahip olabileceklerdir. Medical Park Gaziantep Hastanesi merkezinde yer alan Onkoloji Ünitesi ve bu merkezde bulunan yeni nesil sistemlerle donatılmış radyasyon cihazları ile hastalara şifa dağıtmaya devam etmektedir” diye konuştu.