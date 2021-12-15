Yeni nesil aydınlatma projektörleri Gaziantep’te

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yeşil şehir ilan edilen Gaziantep’te, çevre dostu projelerini bir bir hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan eski tip yüksek aydınlatma projektörlerini enerji verimliliği yüksek ve tasarruf sağlayan led projektörlerle değiştirdi. Bu çalışma sayesinde aylık ortalama 350 hanenin elektrik tüketimine denk gelecek bir tasarruf elde edildi ve şehrin yıllık elektrik ihtiyacı 336 bin kilovat azaltıldı.

Şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), eski tip yüksek aydınlatma projektörlerini, enerji verimliliği yüksek ve tasarruf sağlayan led projektörlerle değiştirildi. Kentin yıllık elektrik ihtiyacı 336 bin kilovat azaltılarak hem tasarruf sağlandı hem de eski tip projektörlerin yerini doğa dostu yeni nesil ürünler aldı. Proje kapsamında toplamda 24 adet aydınlatma direğinde değişim yapıldı.

Yeni yılda kentte tasarrufun önünü açan yeni nesil led projektörlerin yapımına kalan 13 aydınlatma direğinde de GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince devam edilecek. Böylelikle Gazi şehrin çevre dostu kent imajı güçlenecek ve yeni ürünlerle daha az güç harcanarak caddeler daha aydınlık hale gelecek.