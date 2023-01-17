Yeni girişim fikirleri ve ürünlerin lansmanı GAGA’da yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliği ile yürütülen "Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi" projesi çerçevesinde Gaziantep Gastronomi Akademisinde (GAGA) geliştirilen girişim fikirleri ve ürünlerinin lansmanı yapıldı.

Lansman toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, Gaziantep’in girişimci ruhuyla her zaman övündüklerini ve bu doğrultuda projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek GTO üyelerini, yeni girişim fikirleri ve yeni ürünler geliştirmeleri için teşvik ettiklerini söyledi.

“Proje yararlanıcılarımızın çoğunluğu kadın girişimciler”

GTO - ICMPD iş birliği ile yürütülen Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi projesi ile birlikte yeni girişim fikirlerinin ve ürünlerin ortaya çıktığını ve bu başarıyı sağlayanların çoğunluğunun kadın girişimci olduğunu vurgulayan Acıoğlu, “Bu başarılı çalışmalarda çok kıymetli bulduğum bir detay var Proje yararlanıcılarımızın çoğunluğu kadın girişimciler Kadınlarımızın iş hayatına daha fazla dâhil olması bizler için çok değerli. Girişimcilik kültürümüzün onların fikirleriyle beslenmesi çok çok önemli” dedi.

“35 girişimciye kuluçka programı, 24 girişimciye hızlandırma programı uyguladık”

"Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi" projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara da değinen Acıoğlu, “Bu proje ile gıda ve gastronomi alanında iş fikri olan 35 katılımcıya kuluçka programı ve bu alanlarda kapasite geliştirmek isteyen 24 katılımcıya ise hızlandırma programı uyguladık. Bunun neticesinde elde ettiğimiz meyveleri, yeni girişim fikirlerini ve ürünleri bugün burada birlikte tecrübe edeceğiz. Mentor havuzu oluşturduk ve mentorler için eğitim programı gerçekleştirdik. Bu mentorlerimizle birlikte katılımcılarımızın nihai ürününe, fikrine kadar her anında yanında olduk. Gıda ve gastronomi sektörüne yönelik olarak seminerler ve webinarlar gerçekleştirerek ufkumuzu genişletmeye çalıştık. Bir gastronomi şehri olan Gaziantep için, Gaziantep’in girişimci yapısının geliştirilmesi için bu tarz faaliyetler artarak devam etmesi çok değerli. GTO olarak bizler de bu yönde çalışmalara ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Gastronomi kültürünün gelişmesi, değer kazanması için; yeni fikirlerin, yeni girişimcilerin sektöre entegre edilmesi ve inovatif ürünlerin sektöre kazandırılması için buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

üAçılış konuşması ve GAGA Genel Müdürü, Proje Koordinatörü Mehmet Adem Kaynak’ın proje sunumunun ardından 24 gıda ve gastronomi girişimcisi tarafından üretilen gıda ürünleri ve girişim fikirleri, sektör temsilcilerine ve ilgililere tanıtıldı.