Yeni GASMEK merkezi için çalışmalara başladı
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARATAŞ’TA MODERN MİMARİ İLE YENİ KOMPLEKSİN İNŞASINA BAŞLADI. PROJE TAMAMLANDIĞINDA GASMEK KURSLARININ OLACAĞI KAMPÜS, KÜTÜPHANE, SPOR SALONU VE KREŞ HİZMET VERECEK.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ta modern mimari ile yeni kompleksin inşasına başladı. Proje tamamlandığında GASMEK kurslarının olacağı kampüs, kütüphane, spor salonu ve kreş hizmet verecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in temelini attığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), kentin markası haline geldi, şehrin gözbebeği oldu. Bu kapsamda Büyükşehir, kentin mesleki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen GASMEK’in yediden yetmişe herkese hitap eden kurs merkezlerine yenisinin eklemesi için harekete geçti. Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi’nde yapımına başlanılan yeni Karataş GASMEK - Kütüphane- Kreş Kompleksi, bölgenin spor merkezi ihtiyacını da karşılayacak. Merkezde verilecek eğitimlerle vatandaşların mesleki konularda gelişimi sağlanacak.
Modern mimariyle şekillenecek komplekste, GASMEK bölümünde çeşitli eğitimlere hizmet edecek 14 atölye, kompleks girişinin üzerinde konumlandırılmış spor salonu ve 210 kişilik çok amaçlı salon yer alırken, kreşte 7 derslik, 1 uyku odası bulunacak. Kütüphane ise açık kütüphane, hikaye odası, ebru atölyesi, mozaik atölyesi, resim atölyesi, teknoloji robot ve ahşap atölyesi, müzik atölyesi, seminer odası, eğitmen odası ve bunlara hizmet eden mekanlar oluşturacak.
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