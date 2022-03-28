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Yeni eğitim modeli ve teşvikler mesleki eğitime ilgiyi arttırıyor

İstanbul’da düzenlenen, ‘Üretim ve İstihdam Ekosisteminde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni mesleki eğitim modeli ile mesleki eğitime ilginin arttığını belirterek, yetenek testi ile sürecin daha verimli hale dönüştürülebileceğini savundu.

GAZİANTEP 28.03.2022, 17:05
Yeni eğitim modeli ve teşvikler mesleki eğitime ilgiyi arttırıyor

İstanbul’da düzenlenen, ‘Üretim ve İstihdam Ekosisteminde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni mesleki eğitim modeli ile mesleki eğitime ilginin arttığını belirterek, yetenek testi ile sürecin daha verimli hale dönüştürülebileceğini savundu.

Avrupa Birliği, Alman Kalkınma Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen, ‘Üretim ve İstihdam Ekosisteminde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri Paneli’ne GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ile birlikte Alman Kalkınma Bankası Ankara Bölge Ofisi’nden Utku Çil, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı Libor Chlad, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan temsilciler katıldı. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, panelde yaptığı konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni uygulamaya aldığı, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Meslek Liselerinin uygulama alanlarının genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde bulduklarını belirtti. Teori ve pratiğin bir arada yürütülmesi ile verilen teşviklerin mesleki eğitime olan ilgiyi artırdığını kaydeden Küçükparmak, “Yeni uygulamalar nitelikli iş gücünün oluşmasında çok önemli bir adım oldu. Yürütülen çalışmalarla gençlerimiz öğrenim görürken hem meslek öğrenecek hem de sanayimizin kalifiye personel ihtiyacına çözüm üretilecek. Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 1.275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2.125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamını devlet karşılıyor. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, diploma ve mezunların kendi iş yerlerini açma gibi imkanlar sunuluyor. Yapılan bu düzenlemeler ile mesleki eğitim merkezlerinin önemi daha da öne çıktı. Esnek çalışma modelinin etkisi ve verilen teşvikler ilgiyi artırdı” dedi.

Konuşmasında, öğrencilerin yetenek sınavına tabi tutularak kendilerine uygun bölümlere yerleştirilmelerinin önemine işaret eden Küçükparmak, şunları ifade etti:

“Bizim 2018 yılında Odamız ve Milli Eğitim Bakanlığımız iş birliğinde başlattığımız ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdiğimiz, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projemiz (GASİMEP), mesleki eğitim ve kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol model oldu. Projemiz çerçevesinde başvuruda bulunan öğrencilerimize ilk etapta Mesleki Beceri Testi (MEBET) uyguluyor ve yeteneklerine göre bölümlerini belirliyoruz. Bu sayede gençlerimiz sevdikleri ve yatkın oldukları bölümlerde eğitim görüyor ve işletmelerle de buna göre eşleştiriliyor. Bakanlığımız tarafından da mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilecek olan öğrencilere yönelik yetenek testi uygulanmasının gençlerimizin doğru bölümlere yerleştirilmesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Gençlerimizin kendi kabiliyetlerine uygun bölümlere yerleştirilmesi başarılı olmalarını sağlayacak, sürece katkıda bulunacak ve verimliliklerini artıracaktır.”

Mesleki eğitim meselesinin ülkemiz için gelecek meselesi olduğunu vurgulayan Küçükparmak, bu doğrultuda nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında kurulan GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ile bugüne kadar 9 bin 500 kişiye mesleki eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

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