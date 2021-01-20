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Yeni doğan bebekler için puset hediyesi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde imzalanan "Merhabe Bebek" projesi protokolü ile yeni doğan bebekler için annelere puset ve eğitim kitapçığı hediye edilecek.

GAZİANTEP 20.01.2021, 11:33
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Yeni doğan bebekler için puset hediyesi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde imzalanan "Merhabe Bebek" projesi protokolü ile yeni doğan bebekler için annelere puset ve eğitim kitapçığı hediye edilecek.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında “Merhaba Bebek” projesinin protokolü imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun makamında düzenlenen protokol imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürü Ali Ceyhan ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Erol Karataş katıldı.

İmzalanan protokol ile birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için annelere bebek taşıyıcısı (puset) ve "Merhaba Bebek" isimli eğitim kitapçığı hediye edilecek.

"Çam sakızı çoban armağanı"

İmza töreninin ardından konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün hayırlı bir işin imza töreni için bir aradayız. Şehitkamil Belediyesi olarak daha önceden başlatmış olduğumuz ‘Merhaba Bebek’ projesini, İlçe Nüfus Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle daha da güçlendirmek için atmış olduğumuz bir imza. Özellikle Şehitkamil’de ikamet eden vatandaşlarımıza, çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeleri hususunda bir kitapçık yapmıştık. Bu kitapçıklar, annelerimizin bebeklerini daha sağlıklı bir ortamda yetiştirebilmelerini sağlamak adına bir çalışmaydı. Diğer taraftan da çam sakızı çoban armağanı belediyemiz imkanlarıyla bebek taşıyıcısı (puset) hediyemiz olacak. Bu konuda vatandaşlarımızı yormamak adına İlçe Nüfus Müdürlüğümüze, bebeğinin nüfus cüzdanı çıkarmaya gelen ve Şehitkamil’de ikamet eden vatandaşlarımıza, belediye personellerimiz tarafından puset ve eğitim kitapçığı hediye edilecek. Diğer taraftan İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber yapmış olduğumuz ve daha önceki çalışmalarımızın da devamı noktasında birçok çalışmalarımız daha olacak. İnşallah pandemi sürecinin akabinde sosyal tesislerimizde annelerimizin eğitim alması noktasında ve özellikle aşı programlarının onlara daha iyi anlatılabilmesi, kadınlarımızın kendi sağlıklarını koruyabilmesiyle ilgili, hamilelik dönemleriyle ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili her türlü eğitimi verebilecek bir çalışma yapacağız. Ben emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız şahsında tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokolün hayırlı olmasını diledi

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte ‘Merhaba Bebek’ projesinin protokolünü imzaladık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu protokol ile birlikte yeni doğan bebeklerimizin İlçe Nüfus Müdürlüğümüzdeki teşhis işlemleri tamamlandıktan sonra Şehitkamil Belediyemiz tarafından ilçemizde ikamet eden ailelerimize yeni doğan bebekleri için hem bir bebek bakımı ile ilgili bir kitapçık hem de hediye seti verilecek. Sosyal belediyecilik anlamında gerçekten önemli bir proje diye düşünüyorum. Ben böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de iş birliği içerisinde bu projenin yürütülmesi konusunda elimizden gelen desteği sunacağız. Ben tekrardan bu protokolde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza, İlçe Nüfus Müdürümüz ve İlçe Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum."
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