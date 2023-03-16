Yedi Başak, Ramazan kampanyası çalışmalarına başladı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çalışmalarına erkenden başladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan çalışmalarına erkenden başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen vatandaşlar için acil yardımları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yedi Başak, Ramazan boyunca yapılacak olan fidye, fitre, kumanya, iftar sofraları gibi bağışların dünyada ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gönül köprüsü olmaya devam ediyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için insani yardım çalışmalarına başladı. Yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayında “Türkiye İçin Dayanışma Vakti” sloganıyla yola çıkan Yedi Başak, depremin ilk gününden bu yana sürdürdüğü acil yardım bağışlarını Ramazan ayında da dünyadaki kriz bölgelerinde ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

“Paylaşmak iyiliğin çoğalmasına vesiledir” diyen Yedi Başak Derneği, iftar ve sahur yemekleri ile yüzleri güldürürken zekât, fitre, fidye bağışlarını asgari geçim düzeyinin altında olan ve acil yardıma ihtiyacı olan bireylere dağıtıyor. Yedi Başak, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı bağışlarının ulaştırılması için alan el ile veren el arasında gönül köprüsü olmaya da devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için https://yedibasak.org.tr adresini ziyaret edebilir, detaylı bilgiye ulaşabilir.