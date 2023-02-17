Yedi Başak Derneği’nin yardım seferberliği sürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Yedi Başak Derneğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelere yüzlerce gönüllü ve tırdan oluşan acil insani yardımları gönderen dernek, çalışmalarını AFAD ve Kızılay ile koordineli yürütüyor. Bölgedeki aşevlerinden günlük 42 bin kişiye sıcak yemek dağıtan dernek aynı zamanda barınma, ısınma, hijyen, gıda ve su yardımları ile de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Yedi Başak Derneği depremden etkilenen 10 il ve özellikle merkezlerinin yer aldığı Gaziantep’in köylerine beslenme ve barınma yardımı yapmaya devam ediyor. Şehir merkezlerinde yardımın daha etkili şekilde dağıtıldığını belirten dernek başkanı Mustafa Bulut, tek tek köyleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti.

Yedi Başak olarak bölgeyi iyi bilmenin ve zaten burada olmanın avantajı ile hızlı şekilde sahaya indiklerini belirten Mustafa Bulut, ilk andan beri ekiplerimiz sahada, öncelikle ilk yardım ve kurtarma için AFAD koordinatörlüğünde ekiplere destek sağladıklarını ve 2. günden itibaren de başta beslenme ve barınma olmak üzere dernek gönüllüleri ile birlikte hizmet verdiklerini söyledi.