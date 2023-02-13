Yedi Başak Derneği depremde vatandaşları yalnız bırakmadı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bölgede yaşanan depremde vatandaşları yalnız bırakmayarak birçok bölgede vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde birçok vatandaş etkilenerek evlerine giremiyor. Vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği birçok noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtarak gönüllere dokundu.

"Şimdi dayanışma ve yardımlaşma vaktidir"

Dernek Başkanı Mustafa Bulut, “Merkezi Kahramanmaraş olan büyük bir deprem yaşadık. Depremde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk anından itibaren sahada kardeşlerimizle çalışmaya başladık. Öncelikle depremden etkilenen tüm bölgelerde insani yardım çalışmaları sürdürdük. Sabahları sıcak çorba ve tablet usulü sıcak yemekle kardeşlerimizin yanında olduk. Isınma konusunda da soba, odun, kömür ve farklı ısıtıcılarla kardeşlerimizin yanında olduk. Yedi Başak Derneği olarak merkezimiz Gaziantep’tir. Bu da bize bölgeyi iyi tanıma avantajı vermişti. Bu avantajla gerekse Gaziantep’te, gerekse depremin olduğu tüm bölgelerde kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Millet olarak nice badireleri hep birlikte atlattık. Allah’ın izniyle bu sorunun üstünden geleceğiz. Şimdi dayanışma ve yardımlaşma vaktidir” diye konuştu.