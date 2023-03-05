Yedi Başak depremzedelerin yaralarını sarıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzede kadınlar ve çocuklar için etkinlikler düzenledi. Derneğe bağlı birçok il temsilcilerinin ve dernek kadın kollarının katıldığı programda açık hava etkinliği, oyun çadırı ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştirildi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Nurdağı’nda kurulan konteyner aş evinde 3 öğün yemek dağıtan Yedi Başak, kurulan deprem çadırlarında da çocukların yüzlerinin gülmesi için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi.

Özellikle Yedi Başak Kadın Kolları drama çalışmaları, karaoke, resim ve boyama etkinlikleri, oyun çadırı, oyuncak dağıtımı, çizgi film izletme, resim ve boyama etkinlikleri gibi birçok etkinlikler yapıldı. Boyama etkinliğinin ardından da yapılan resimlerle çadır içine resim sergisi açıldı. Dernek gün sonunda depremden etkilenen vatandaşların biraz da olsa keyifli vakit geçirebilmesi için açık hava etkinliklerine devam etti.

Dernekle birlikte yola çıkan Yedi Başak Kadın Kolları ise bölgedeki depremzede kadınlar için psikososyal destek programı düzenledi. Tüm bunların yanında dernek her gün depremden etkilenen tüm illerdeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardımlarını sürdürüyor.