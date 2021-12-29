Yazar Ercüment Asaf Yanıç’tan Antep Harbi konferansı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle Türk kütüphaneciler Derneği Gaziantep Şubesi ve Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi işbirliğiyle, Araştırmacı-Yazar Ercüment Âsaf Yanıç tarafından “Antep Harbi” söyleşisi düzenlendi.

Gaziantep Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Sarıkamış şehitlerimiz ve Menemen Şehidimiz Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı. Yazar Ercümen Âsaf Yanıç, Antep’in İngilizler ve daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildiği günlerde halkın tüm imkânsızlıklara rağmen işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen, dünyada emsali görülmemiş bir şehir direnişi gösterdiğini söyledi.

Antep’in Fransızlar tarafından işgal edildiği günlerde Alaybey Mahallesi’nde bulunan ve Sarı Mektep olarak bilinen Cumhuriyet İlkokulunda yaşanan “Şeker Hadisesi”ni anlatan Yazar Asaf Yanıç, tüm imkânsızlıklara rağmen Fransız İşgal Kuvvetleri komutanının Sarı Mektebi ziyareti sırasında gerek öğretmenlerin ve gerekse öğrencilerin onurlu duruşunu anlattığı bölümde oldukça duygu yüklü anlar yaşandı.

Söyleşi sonrasında Tarihçi Yazar Ercüment Asaf Yanıç’a günün anısına Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serdal Köse tarafından çiçek takdim edildi.