Yaz spor okullarından 19 bin 643 öğrenci sertifika aldı

Şahinbey Belediyesi 2022 yaz spor okulu mezuniyet töreni Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. 2 buçuk ay süren yaz spor okulundan 19 bin 643 genç sertifika alırken, törende sporcular öğrendikleri hareketleri sergiledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bütün imkanlarıyla sporu teşvik ettiklerini belirterek, artık spor yapmamak için bahanenin olmadığını spor yapmak için imkânın çok olduğunu vurguladı.

“Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz”

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulayarak, “Yaklaşık 2,5 ay boyunca öğretmenlerimiz halk eğitim merkezimizin de desteğiyle 18 ayrı branşta 19 bin 643 gencimiz birçok branşta burada spor yaptılar. Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Spor salonuna girdiğimde içimde ayrı bir heyecan sarıyor. Gençlerin enerjisinden bende enerji alıyorum. Allah bu enerjimizi ve heyecanımızı hiç soldurmasın. Her zaman hareketli ve enerjik olun. Gençlerimize, öğrencilerimize spor yapa bilme anlamında her türlü imkanı veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Sizler için Türkiye’nin belki de en güzel binicilik tesisini inşa ediyoruz. Gençlerimiz spor yapsınlar diye daha önce eşofman, forma, futbol, basketbol ve voleybol topları dağıttık. Her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Şuanda forma dağıtımlarımız devam ediyor. Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin tamamına forma hediye edeceğiz. Yaz Spor okullarına katılan gençlerimize isteyen futbol, isteyene basketbol veya voleybol topu hediye edeceğiz. Gençlerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Yaz spor okullarına gelen öğrenciler kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizlere sosyal tesis ve spor yapa bilmemiz için sahalar ve spor tesisleri yapıyor. Kendisi eğitim alanında da bizlere önemli destekler sağladı. Başkanımıza bizlere sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.