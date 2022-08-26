Yaz Kur’an Kursu Futbol turnuvasına 860 öğrenci katıldı

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinörlüğü’nün birlikte organize ettiği Futbol Turnuvasına 66 takım 860 öğrenci katıldı. Final maçının oynandığı turnuvanın son günündeki programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr.Hüseyin Hazırlar, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke katıldı.

Ödül desteği

Geçmiş yıllardan günümüze imkanların daha da genişlediğini ifade eden AK Parti Milletvekili Derya Bakbak “İl Müftümüz ile birlikte Kur’an Kurslarındaki öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onlarda kendi yaş gruplarına göre çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Futbol turnuvasına katılan çocuklarımızda camilerde aynı eğitimi aldı. Bende çocukluk yıllarımda yazın camiye giderek Kur’an eğitimi alıyordum. O dönemde kursa gelen öğrenciler cami bahçesinde top oynarlardı. Ancak bugün imkanlar çok daha fazla gelişti. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sizlerinde yanında olarak sizleri bu yarışmaya teşvik edip, ödülleriyle sizleri destekliyor. Allah kendisinden razı olsun. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Şahinbey’de 25 bin öğrenci yaz kurslarına katıldı

Gençlerin öğrendikleri Kur’an-ı Kerim’i okuyarak sevaplarını arttıracaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Genç demek; gayret, heyecan, dinamizim ve yorulmamak demek. Gençlerimiz eğitim öğretim dönemini bitirip, yaz döneminde açılan Kur’an Kurslarına katılım sağladı. Sadece Şahinbey’de 25 bin öğrencimiz yaz Kur’an Kurslarına katıldı ve yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i öğrendi. İnşallah gençlerimiz öğrendikleri Kur’an-ı Kerim’i okuyarak sevaplarını arttıracaklar. Peygamber Efendimizin hayatını kendimize örnek alıp ona göre yaşarsak, günümüzün 24 saatini ibadete çevirebiliriz. Allah şimdiden yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yaz kuran kurslarına 80 bin öğrenci katıldı

Yaz Kur’an kurslarında öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar "Gaziantep’te Yaz Kur’an Kursunda öğrenci olmak bir ayrıcalık. Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrenciler camilerdeki eğitimin yanı sıra kendilerini bekleyen çok güzel kültürel etkinlikler var. Hamdolsun Yaz Kur’an kursuna il genelinde yaklaşık 80.000 öğrencimiz katıldı. Bu yavrularımıza Kur’an-ı Kerim’i öğretmeye çalıştık. Allah resulünün güzel ahlakını vermeye çalıştık. Bununla beraber yavrularımızı daha çok motive etmek için Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun kapısını çaldık. Her hizmetimizde olduğu gibi bu organizasyonumuzda da bizleri boş çevirmedi. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.