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Yavuzeli’ye su müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli İlçesinde Merziman Sulama Kanalında incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP 27.09.2021, 18:34
Yavuzeli’ye su müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli İlçesinde Merziman Sulama Kanalında incelemelerde bulundu.

Yavuzeli’nde 9 bin dekarlık ekilebilir araziyi su ile buluşturacak 32 km. uzunluğunda ve 5 ayrı hattan oluşan merziman sulama kanalı projesinde yer alan 2 sulama hattının yıl sonunda devreye alınacağının müjdesini verdi.

Roma dönemine ait Tarihi Akdeğirmen Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Erdoğan; Tarihi köprünün ihalesinin yapıldığını kısa zaman içerisinde restorasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan Yavuzeli ilçe hastanesinde incelmelerde bulunan Erdoğan, hastanenin tıbbi cihazlarının yerleşmesinin tamamlanmasından sonra hizmete açılacağını bildirdi.

Yavuzeli’nde vatandaşlar ve esnafları ziyaret ederek gelen talepleri dinleyerek not aldı. Ardından Karakuyu mahallesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Yavuzeli İlçe Kaymakamı Sayın Hasan Raşit Taşkın’ı makamında ziyaret eden Erdoğan’a Gaziantep B. Belediye Başkan V. Latif Karadağ, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat eşlik etti.

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