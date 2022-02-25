Yavuzeli’nde sağanak yağış

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yavuzeli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur akşam saatlerine doğru etkisini arttırarak sağanak yağışa dönüştü. İlçe merkezinde aralıklı olarak süren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir anda etkisini arttıran yağış ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Trafiğe çıkan araçların sürücüleri ise su birikintilerinden dolayı zorlu anlar yasadı.

Yaklaşık bir saat sağanak olarak süren yağmur yerini güneşli bir havaya bıraktı.