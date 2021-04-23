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Yavuzeli’nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Yavuzeli’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

GAZİANTEP 23.04.2021, 10:48
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Yavuzeli’nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Yavuzeli’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın makamında öğrencilere ödülleri verdi. İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, başarılarından ötürü öğrencileri tek tek tebrik etti.
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