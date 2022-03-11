Yavuzeli’nde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Kutlama programı Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardındı, öğrenciler tarafından Akif’in Hayatı, “Marşımız Dile Geliyor” adlı sunum gerçekleştirildi. Etkinlikler “Akif İstiklal Marşı’nı Yazıyor” adlı tiyatro, “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” adlı video sunumu, türkü dinletisi ile devam etti.

Düzenlenen şiiri, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Etkinliklere ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.