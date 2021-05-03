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Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Eski Belediye Başkanı 85 yaşındaki Talat Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP 03.05.2021, 16:49
Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Eski Belediye Başkanı 85 yaşındaki Talat Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1983 ile 1993 yılları arasında görev yapan 85 yaşındaki Talat Yılmaz, yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi Öğle Namazına Müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yavuzeli Asri Mezarlığına defnedildi.
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