Yaşlılara vefa yüzlerini güldürdü

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gönül belediyeciliğin gereği olarak yaşlılara yönelik olarak 2022 yılında 2 bin 684 kez, toplamda da 21 bin 854 kez vefa hizmeti sunduklarını söyledi.

Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşı kapsayan hizmet anlayışıyla çalışan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılara yönelik uygulanan Vefa Hizmeti projesi çerçevesinde 2022 yılında binlerce kişiye hizmet ulaştırdıkları bilgisini verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına ‘Vefa Hizmeti’ projesini 2013 yılında uygulamaya başlattıklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere; evde genel temizlik, kuaför, berber, pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok konuda yardım edildiğini anlattı. Başkan Fadıloğlu, Vefa Hizmeti projesi çerçevesinde 2022 yılında 2 bin 684 kez hizmet verdiklerini aktardı. Vefa Hizmeti projesinden son olarak Akın ailesi yararlandı. 75 yaşındaki Mehmet ile Emine Akın çiftinin evde duydukları tüm ihtiyaçları karşılandı. Zihinsel engelli 28 yaşındaki torunlarıyla birlikte yaşayan Akın çifti, sağlanan imkandan duydukları memnuniyeti anlattı.

"Her zaman yanımızdalar"

Tıraş olduktan sonra Vefa Hizmeti ile ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Akın, “Verilen hizmetten memnunuz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bize yardımcı oluyor. Gelen kişiler evimizi temizliyorlar. 15 günde bir temizlik ekibi ile berber geliyor. Beni tıraş ediyor. Biz, Belediye Başkanımızdan memnunuz. Allah da Başkanımızdan razı olsun. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar. Allah, başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

"Allah kendilerinden razı olsun"

Sağlanan imkandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Akın, “Evime geliyorlar; canlarımı, odalarımı, mutfağımı, banyomu temizliyorlar. Allah, gelenlerden de gönderenlerden de yardımcı olanlardan da razı olsun. Ben memnunum. Gelip, temizliğimi yapıp gidiyorlar. Allah, kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.