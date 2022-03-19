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Yaşam Evi yaşamlara dokunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘ne bağlı Yaşam Evi verdiği hizmetlerle bakıma muhtaç vatandaşlara umut kapısı oluyor.

GAZİANTEP 19.03.2022, 12:28
Yaşam Evi yaşamlara dokunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘ne bağlı Yaşam Evi verdiği hizmetlerle bakıma muhtaç vatandaşlara umut kapısı oluyor.

İhtiyaçlı bireylerin bir arada bulunduğu sıcak ortamda hem tedavileri yapılıyor hem de kişiye özel eğitimler verilerek boş zamanları nitelikli bir hale kavuşturuluyor.

Nizip ilçesinde geçirdiği felç sonucu yatağa bağımlı hale gelen 55 yaşındaki İhsan Yıldız, tekerlekli sandalyeyle geldiği Yaşam Evi’nde gördüğü fizik tedavi ve sağlık personellerinin desteğiyle yürümeye başladı.

Merkezdekilerin katkıları ve motive etmesiyle kısa sürede yürümeye başladı

İhsan Yıldız, 8 ay Yaşam Evi’nde süren tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının uyguladığı programla yaşama tutundu. Felç geçirdikten sonra durumunun kötü olduğunu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran İhsan Yıldız, merkezdekilerin katkıları ve motive etmeleriyle yürümeye başladığını belirterek, yürümesinde emeği olan tüm merkez çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşam Evi ekibi kimsesiz yaşlıların ailesi oluyor

Sosyal belediyeciliğin temel unsurlarını doğrudan yerine getirmeyi gaye edinen Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaşam Evi’yle şehir genelinde ve komşu illerde bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veriliyor.

Fiziksel engelli, ruhsal problemler yaşayan veya yaşlılık nedeniyle yaşamlarını zorlukla devam ettiren kişilerin sorunları Yaşam Evi’nde verilen şefkatli hizmetle en aza indiriliyor ya da son buluyor. Ayrıca aldığı tedaviyle normal yaşam koşullarına uygun hale getirilen kişilerin, mesleki eğitimlerle de ileriki yaşamlarında ekonomik anlamda yaşayacağı sıkıntıların önüne de geçilmeye çalışılıyor.

Yaşam Evi, aynı zamanda yalnız yaşamaya mahkum kalan üyeler için de ilkleri hayata geçiriyor. Bu kişiler için doğum günü etkinlikleri, festival havasında geçen anlamlı gün etkinlikler gibi planlamalarla bireylerin motivasyonu güçlü tutuluyor.

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