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Yarışmalarda başarılı olanlar ödüllere kavuştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim ve spor alanında organize edilen etkinlik ve yarışmalarda ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini teslim etti. Başkan Fadıloğlu, ödül almayı hak edenleri tebrik etti.

GAZİANTEP 26.05.2022, 12:50
Yarışmalarda başarılı olanlar ödüllere kavuştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim ve spor alanında organize edilen etkinlik ve yarışmalarda ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini teslim etti. Başkan Fadıloğlu, ödül almayı hak edenleri tebrik etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Mayıs ayı içerisinde eğitim, gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen organizasyonlarda başarı elden sporcular, öğrenciler ve anneleri, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen törenle ödüllendirdi. Ödül törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu, Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, satranç branşında faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri, dereceye giren sporcular, kitap okuma etkinliğinde ödül almaya hak kazanan sporcular, öğrenciler ve anneleri katıldı.

“Çalışırsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur”

45. Geleneksel Satranç Gençlik Kupası, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular ile gençlik kütüphanelerinde düzenlenen ‘kitap okuma’ etkinliğinde en çok kitap okuyan öğrenci ve annelerinin ödüllendirildiği törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sportif etkinlikler, sanatsal etkinlikler noktasında tüm kurumlarımız el birliği içerisinde çalışıyor. Tabii değişik ödül törenleri gerçekleştirdik ama bugünkü ödül töreni, bizim için biraz daha farklı bir boyutta. Milli sporcularımızın olması, milli sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiriyor olması, bizi temsil ediyor olması, bizim için çok önemliydi. Diğer taraftan yereldeki yapılmış olan turnuvalar, artık geleneksel hale gelen etkinliklerimizde hakikaten Türkiye’de yer almaya başladı. Federasyon temsilcimize de vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta itibariyle de yüzmede büyük etkinliklerimiz oldu. Burada kendi sporcularımızdan iki tanesi Türkiye rekoru kırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Fransa’da yapılan yarışmalarda bir dünya birinciliği, iki de dünya ikinciliği aldık. Göreve geldiğimiz andan itibaren hep şunu söyledik, özellikle bu işin mutfağında çalışıp alttan alıp sporcularımızı yukarıya çıkaracağız, dedik. Bu konuda velilerimizin vermiş olduğu destekler, hocalarımızın vermiş olduğu destekler sayesinde bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Burada kulüp Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, teknik heyete teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm, velilerimiz ve sporcularımızadır. Hakikaten büyük bir başarı var ortada. Çalışırsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Her yerde Şehitkamil belediyemizi gördük”

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise yaptığı konuşmada, “İnsanın olduğu, insanın ruhuna ve kalbine dokunulması gereken her yerde Şehitkamil Belediyemizi ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nu gördük. Yarışmalar olsun, turnuvalar olsun, kitap okuma etkinliği olsun bir çok etkinlikte her zaman Şehitkamil Belediyemizin desteklerini gördük. Kurumlar arası iş birliğinin ne demek olduğunu Şehitkamil Belediyemiz örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda Başkanımızın şahsında tüm Şehitkamil Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu, Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol tarafından dereceye giren sporculara, öğrencilere ve annelere ödülleri verildi.

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