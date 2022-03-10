banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
TFF açıkladı! Maçlar ertelendi...
TFF açıkladı! Maçlar ertelendi...
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!

Yarım asırlık Mehter Dergisi kitap oldu

Gaziantep’in önemli simalarından Halit Ziya Biçer’in 1964-65 yıllarında çıkardığı Mehter dergisi, 58 yıl sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılarak kitaplaştırıldı.

GAZİANTEP 10.03.2022, 14:30
Yarım asırlık Mehter Dergisi kitap oldu

Gaziantep’in önemli simalarından Halit Ziya Biçer’in 1964-65 yıllarında çıkardığı Mehter dergisi, 58 yıl sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılarak kitaplaştırıldı.

Yazarlığını genç araştırmacı Ahmet Şahin’in, editörlüğünü Ali Gezginci’nin üstlendiği Unutulmaya Yüz Tutmuş Ağır Adımlı Bir Yürüyüş: Mehter Dergisikitabı 2022 yılının ilk ayında okuyucuyla buluştu. Dergileri tahlil ederek kitaplaştıran Çelebi dergisi genel yayın yönetmeni Ahmet Şahin, ’Bu kitap, yıllara yayılan bir süreç içerisinde bugünlere ulaştı.2020 yılının Ocak ayında Çelebi dergisini -aynı yılın Nisan ayında yayınladığımız- Azmin ve Mücadelenin Nişânesi: Necdet Sevinç dosyasını hazırlamaya karar verdik. Bu konuda Gaziantep’in siyasal ve sosyal hayatında mühim rol oynayan Halit Ziya Biçer’e müracaat ettik.Görüşmeleriz haftalar boyunca devam etti. Bu görüşmelerimiz çerçevesinde sohbetimiz ilerledikçe Halit Bey, gazete ve dergilerden bahsederken, kendisinin bizzat çıkardığı Mehter dergisinin söz etti. Daha önceleri böyle bir derginin varlığından haberdar değildim. İşte elinizdeki kitabın oluşma süreci bu andan itibaren başlamıştı. Mehter dergisini ilk elime aldığımda âdeta değerli bir mücevher bulmuş gibi hissettim. Yaşadığım olaya ilişkin mütefekkir Cemil Meriç’in, “Eski dergiler, ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş merak eden yok.” sözü aklıma düşmüştü. Bunun üzerine derginin unutulmaması için içerisinde tıpkıbasımının da yer aldığı bir çalışma yapmaya koyuldum. Böylece elinizdeki eser meydana geldi. Kitapta da görüleceği üzere ’Küçük Buhara’ olarak nitelendirilen, zengin tarihi ve köklü gelenekleriyle maruf Gaziantep’te 9 Kasım 1964-2 Şubat 1965 tarihleri arasında çıkmış olan Mehter dergisi, merkezden çevreye yayılmada önemli bir araç olan fikir dergiciliğinin önemli misallerinden birisini teşkil etmiştir.

Kitabın ilk bölümünde 27 Mayıs 1960 İhtilâli sonrası Gaziantep’te basın-yayın tarihine atıf yapılmak suretiyle milliyetçi-mukaddesatçı neşriyatın seyrine kısa bir giriş yapılmıştır. Çalışmanın ana gövdesini teşkil eden Mehter dergisi, 27 Mayıs sonrası milliyetçi dergilerin muhtevasında yaşanan gelişmeler çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışmamın ikinci bölümünde Mehter dergisinin sahibi ve neşriyat müdürü Halit Ziya Biçer ile yaptığımız söyleşi yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Mehter dergisinin tüm sayılarının tıpkıbasımı yer almaktadır. Kısacası bu kitapta, Cumhuriyet sonrası milliyetçi neşriyat tarihimizin “mahalli manada” mühim bir döneminin teferruatlı incelenmesi bakımından, Mehter dergisinin Gaziantep basın-yayın tarihindeki konumu irdelenmiş, derginin dönemin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel atmosferi ile münasebeti incelenmiştir. İlk yayınlandığı zamandan bugüne geçen 58 yılın ardından Mehter dergisi kitabını derginin sahibi ve neşriyat müdürü Halit Ziya Biçer’e takdim ettiğimizde duygulandı ve hislerini şu sözlerle ifade etti: “Mehter dergisini büyük bir heyecanla çıkarıyorduk. Türkiye’nin sıkıntılı zamanlarıydı. 1960 Darbesi’nin ardındaki belirsiz ortamda, Soğuk Savaş’ın ortasında millî duygularla hareket ediyorduk. İşte Mehter dergisi de o günlerde meydana gelmişti. Gaziantep’in böyle bir dergiye ihtiyacı olduğunu düşünmüştük. Fakat dönemin koşulların içerisinde ekonomik sebeplerden dolayı Mehter dergisini 12 sayı çıkarabildik. Ben çok üzen olaylardan birisidir. O günden bugüne dergimizin unutulduğunu, hafızalardan silindiğini düşünüyor ve üzülüyordum. Bu düşünceler devam ederken Ahmet Şahin kardeşim Mehter dergisini tozlu raflardan alarak tekrardan gün yüzüne çıkardı. İyi bir çalışma ortaya koydu. Gaziantep basın-yayın araştırmalarına önemli bir katkı sağladı. Bu konuda kendisine müteşekkirim’’ dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18