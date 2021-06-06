Yangından etkilenen 72 aileye büyükşehirden yardım eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde bir sitede gerçekleşen yangından etkilenen 72 aileye yardım eli uzattı.

Gaziantep Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede bina çatısında Cuma günü öğle saatlerinde çıkan yangın sonrası 72 ailenin imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ulaştı. Alevlerin büyümesiyle bitişik binanın çatısına sıçrayan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi tarafından 2 saat süren uğraşların ardından söndürüldü. Yangın sonrası elektrik ve su hatlarının tahrip olması nedeniyle sıkıntı yaşayan site sakinleri için Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri her aileye gıda yardımında bulundu. Site bahçesine kullanım amacıyla çadır ve sandalye getiren ekipler, sıcak yemek ve su servisi için hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan 1 bloğun ivedi olarak elektrik aksamının tamiratını yapılarak oturulabilir hale getirildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından binanın eski haline getirilmesi için faaliyete geçilecek. Ekipler, mağdur ailelerden talepte bulunanlar için ise konaklayacakları yer tahsisinde bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Şirinevler Mahallesi Muhtarı Bayram Ateş, olay sonrası vatandaşların imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bütün ihtiyaçların giderildiğini ve çalışmaların yapıldığını söyleyen Muhtar Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bu zor günlerde yanlarında durdukları için minnettar olduklarını aktardı.