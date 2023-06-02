Yağma suçundan 21 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep’te, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.