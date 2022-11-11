Yabancı öğrenciler için "hoş geldiniz" yemeği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe hazırlık eğitimi almak üzere gelen Türkiye Burslusu yabancı öğrencilerle GAÜN Seyirtepe’de oryantasyon yemeği düzenlendi.

Yemeğe; GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyyup Tanrıverdi, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, GÜSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Oryantasyon yemeğinde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, öğrencilere ülkemizin ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkesi olmadığını ama köklerinden gelen iyilik ve merhamet duygularıyla misafirperverlik ve kardeşlik bağlamında eşsiz bir ülke olduğunu aktardı. Prof. Dr. Sarıbıyık, gelen öğrencilerin de bu misyonu benimseyerek kendi ülkeleri ile Türkiye arasında gönül elçileri görevini üstleneceklerini, burada öğrendikleri değerleri başta aileleri olmak üzere çevrelerine ve ülkelerine taşıyacaklarını ifade etti. Öğrenmenin gerekliliği ile dünyanın artık birçok noktasından farklı ülkelere giden öğrenciler olduğunu, Türkiye’ye gelen öğrencilerin bu anlamda çok talihli olduklarını söyleyen Prof. Dr. Sarıbıyık, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, Ülkemize gelerek lisans ve lisansüstü eğitimi alacak öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Yaklaşık 9 ay sürecek birlikteliğimizde, öğrencilerimize hem eğitim hayatında hem günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları dil öğretimini gerçekleştirmek üzere 17 Ekim itibariyle derslere başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz temel, orta ve ileri düzey kurlarında 900 saat ve Akademik Türkçe eğitiminde de 140 saat, toplamda 1040 saatlik bir eğitimin ardından hazır bir şekilde üniversitedeki bölümlerine başlayacaklar” diye konuştu.

GAÜN TÖMER’de eğitim gören öğrencilere ilişkin verileri de paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Özpay, burslu öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısının 213 kişi olduğunu, sayının yıl sonu itibariyle 500 öğrenciye ulaştığını söyleyerek, ülke çeşitliliğine bakıldığında; doğuda Malezya, batıda Amerika, güneyde Somali, kuzeyde Rusya olmak üzere toplamda 32 ülkeden öğrenci ağırladıklarını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Özpay, “GAÜN TÖMER, kurulduğu günden bu güne kadar yaklaşık 85 ülkeden 13 binden fazla öğrenciye Türkçeyi, dolayısıyla Türk kültürünü, yaşam biçimini, örf ve âdetlerini öğreterek milli ve bilimsel yükümlülüklerini yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır” dedi.

Düzenlenen çeşitli eğitimler, kurslar ve uluslararası platformlardaki projelerde de yer alan GAÜN TÖMER’in hem Türkiye’de hem de dünyada “sertifika” ve “diploma” akreditasyonu bakımından Türkiye’deki ilk 5 Türkçe öğretim merkezi arasında yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özpay, desteklerinden dolayı başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık’a, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi ve Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’a, GÜSEM ile GAÜN TÖMER akademik ve idari kadrosuna şükranlarını sundu. Tanışma, yemek ve konuşmaların ardından program fotoğraf çekimleri ve karşılıklı temennilerle sona erdi.