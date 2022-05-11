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Yabancı lise öğrencileri bilim atölyelerine hayran kaldılar

Avrupa Birliği Erasmus Projesi ile Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Portekiz’den Şehitkamil’e gelen 16 lise öğrencisi ve 13 öğretmen, Bilim Şehitkamil’i ziyaret etti. Astronomi, tasarım ve teknoloji atölyelerinde tasarım ve kodlama deneyimi yaşayan öğrenciler, atölyelere hayran kaldı.

GAZİANTEP 11.05.2022, 16:40
Yabancı lise öğrencileri bilim atölyelerine hayran kaldılar

Avrupa Birliği Erasmus Projesi ile Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Portekiz’den Şehitkamil’e gelen 16 lise öğrencisi ve 13 öğretmen, Bilim Şehitkamil’i ziyaret etti. Astronomi, tasarım ve teknoloji atölyelerinde tasarım ve kodlama deneyimi yaşayan öğrenciler, atölyelere hayran kaldı.

Avrupa Birliği Erasmus Projesi himayesinde Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi koordinasyonunda gerçekleşen ‘Bilgi İletişim Teknolojilerindeki Zorlukları Aşma Projesi’ ile Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Portekiz’den öğretmen ve öğrenciler, Bilim Şehitkamil’de bir araya geldi. 16 lise öğrencisi ve 13 öğretmenden oluşan heyet; astronomi, tasarım ve teknoloji atölyelerindeki çalışmalara katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, eğitmenlerin de destekleriyle kendi tasarım ve kodlamalarını yaptılar.

’’Çok iyi bir deneyim ve büyük bir fırsat oldu’’

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Proje Koordinatörü Hristina Bozoska Nikoloska, “Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Portekiz’den öğrencilerimiz ile birlikte Gaziantep’teyiz. Projenin amacı, bilim teknolojisi ile karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmesiyle alakalı bir proje. Şimdiye birçok zorluklarında üstesinden geldik. Tabi Türk misafirperverliğinden çok hoşlandık. Özellikle Bilim Şehitkamil’deki atölyelerden çok etkilendik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için harika bir deneyim oldu. Öğrencilerimiz burada bilgisayar üzerinde kendi kodlamalarını, kendi tasarımlarını yapma imkanı buldular. Teknolojiyi farklı yöntemlerle farklı şekillerde kullanabilme şansını elde ettikleri için bu çok iyi bir deneyim oldu ve onlar için bu büyük bir fırsat oldu. Buradaki deneyimlerimizi de kendi ülkelerimizde anlatıp, diğer öğrencilerimizi de Gaziantep’e, Bilim Şehitkamil’e gelmelerini teşvik edeceğiz. Ben misafirperverlikleri için buradaki hocalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

’’Bulunmaz fırsat’’

Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hilmi Bekleviç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün okulumuz olarak yürüttüğümüz proje çerçevesinde 4 yabancı ortağımızı Gaziantep’te ağırlıyoruz. Ortak ülkelerimiz Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Portekiz’den oluşmaktadır. Her ülkeden 4’er öğrenci ve 3’er öğretmen olmak üzere 29 misafirimiz var. 1 hafta sürecek olan bu ziyarette, Gaziantep’in hem kültürel hem de şehir olarak güzelliklerini misafirlerimize tanıtmak istiyoruz. Şu anda ise misafirlerimizle birlikte Bilim Şehitkamil’e geldik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz buradaki uzay, tasarım ve teknoloji atölyelerinde çalışmalar yapıyorlar. Tabii Bilim Şehitkamil de bizim projemizin önemli konularından biriydi. Teknoloji, tasarım ve bilgi iletişim teknolojilerinde bizim için çok uygun atölyeler var. Şu an da öğrencilerimiz de çok zevkli bir şekilde atölyedeki eğitimlerini aldılar. Amacımız, eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, kurumlar arası iş birliğini arttırmak ve kültürler arası hoşgörü ve anlayışı arttırmak. Gerçekten Bilim Şehitkamil, Gaziantep için bulunmaz bir fırsat. Ben bu açıdan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

’’Unutulmaz bir deneyim oldu’’

Sırbistan’dan projeye katılan lise öğrencisi Jelena Marjanovic, “Sırbistan’dan geliyorum. Öğretmenlerim beni buraya getirdiği için öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Bilim Şehitkamil bizler için unutulmaz bir deneyim oldu. Buradaki hocalarımız sayesinde birçok atölyede çalışmalar yaptık. Bilim Şehitkamil’i çok sevdim ve mutlu oldum. Burada astronomi atölyesine katıldım, tasarım atölyesine katıldım, teknoloji atölyesine katıldım. Kendi tasarım ve kodlamalarımı yaptım. Buradaki deneyimlerim ilerde hayatıma büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Ben tekrar bizleri burada ağırlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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