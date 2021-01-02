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Yabancı gezginlerden Gaziantep’e tam not

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Exxen dijital içerik platformunda yayına başlayacak olan “Buraların Yabancısıyız” programı için şehre gelen Güney Koreli Chaby Han, Kenyalı Joel Moriasi, İtalyalı Michele Cedolin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Louis Stotesbery ile bir araya geldi. Karavanla konaklayıp, Gazi şehrin kültürü ve tarihini keşfettikleri programda insanların samimiyetine hayran kaldıklarını, doğası, hazırlanan kamp alanları ile çok memnun olduklarını ifade ettiler.

GAZİANTEP 02.01.2021, 17:25
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Yabancı gezginlerden Gaziantep’e tam not

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Exxen dijital içerik platformunda yayına başlayacak olan “Buraların Yabancısıyız” programı için şehre gelen Güney Koreli Chaby Han, Kenyalı Joel Moriasi, İtalyalı Michele Cedolin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Louis Stotesbery ile bir araya geldi. Karavanla konaklayıp, Gazi şehrin kültürü ve tarihini keşfettikleri programda insanların samimiyetine hayran kaldıklarını, doğası, hazırlanan kamp alanları ile çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Kültürü, tarihi ve eşsiz mutfağıyla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep, yeni tip korona virüs (Covid-19) Salgını ile beraber dünya çapında daha çok tercih edilen doğa turizminin kolu olan karavan turizmi içinde önemli bir nokta haline geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de “Türkiye’nin Karavan Park Haritası” içerisinde Gaziantep’in de bulunduğu 38 şehirde alternatif turizmi harekete geçirmek amacıyla yaptığı yatırımlarda dikkat çekmeye başladı. Bu kapsamda Exxen dijital içerik platformda yayın hayatına başlayacak Buraların Yabancısıyız programları için karavanla Türkiye’yi gezen ve şehre gelen Güney Koreli Chaby Han, Kenyalı Joel Moriasi, İtalyalı Michele Cedolin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Louis Stotesbery, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu. Kent tarihi, kültürü ve mutfağı hakkında konuşulan buluşmada, karavanla yaşam açısında yapılan yatırımlarla beraber rahat ve keyifli konakladıklarını belirten programcılar, şehrin turizm açısından inanılmaz bir yer olduğunu, özellikle Erikçe Ormanı’nın doğasıyla eşine az rastlanır bir güzelliği barındırdığını, misafirperverlikten dolayı çok rahat ettiklerini söylediler.

Farklı bir gözün şehri yorumlamasını dikkate aldığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Elbette tarih, kültür önemli. Ama bize dair olan insanın misafirperverliği ve cömertliği ayrı bir yerde duruyor. Burada toprak da insan da çok cömert. UNESCO bize bu topraklarda bize gastronominin gücü olma fırsatını verdi. Güneşin sağladığı D vitamini bizim baharatlarımızın oluşturduğu damak tadını güçlü kılıyor. Tarihten gelen bir lezzetimiz var. Biz İpek Yolu’ndayız. Baktığımızda her biri ayrı kıtadan gelen insanlar aynı dili konuşuyor. İpek Yolu; kardeşlik yolu, barış yolu olarak tarihteki görevini kesintisiz olarak yapmış. Biz burada aslında hepimiz, İpek Yolu’nu canlandırıyoruz. Birlikte yaşama modelini yeniden canlandırıyoruz. Bugün dünyaya dünya barışının bu yoldan geçtiğini söylüyoruz. Tabi pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyaya adapte olmak gerekiyor. Artık kanyon turizmi, karavan turizmi açısından Güneydoğu Anadolu’da büyük bir potansiyel var. Benim özellikle buraya gelen ziyaretçi grubundan ricam uzaklarda aramasınlar. Macera için Afrika’ya gitmelerine gerek yok, Fırat Nehri’ne gelsinler. Anadolu keşfedilmeye müsait büyük bir cevheri içerisinde barındırıyor. Bu ekibe güveniyoruz. Bu ekibin keşfiyle dünyaya kendimizi daha iyi tanıtalım” dedi.

Güney Koreli Chaby Han Gaziantep’e ilk defa geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyleyerek, “Özellikle halk, çok misafirperver. Zaten şehrin yemeklerine yönelik ününü önceden de biliyordum, duymuştum. Kültür ve gastronomiye dair öncesinde duyduklarımın çok daha fazlasını gördüğüm kenti ziyaret ettiğimde. Bir süre daha buralardayız. Keşfimizi büyük bir heyecanla sürdüreceğiz. Karavanla Türkiye’yi geziyoruz. Gaziantep turizm açısında inanılmaz güzel bir yer. Çünkü bir yeri gezmeye karar verdiğinizde buradaki en önemli kıstaslardan biri de kuşkusuz insanlar oluyor. Halk tarafından yabancının kentteki durumunun kabul edilebilir bir nitelik taşıması, mutluluk veriyor. Tabi bu da seyahatinizin kalitesini artırıyor” ifadelerini kullandı.

İnsanların sıcakkanlılığını vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Louis Stotesbery, “Gaziantep dediğimizde; ilk olarak akla tarih, yemek, geliyor ama buraya geldiğimden beri benim dikkatimi buradaki insanlar çekti. Çünkü biz pazarı gezerken para ödemeden sadece ikramlarla karnımızı doyurduk. İlk etapta kameradan dolayı bu yaklaşımın sergilendiğini düşündük daha sonra arkadaşlarımızla kameraları kapatarak da pazarı dolaştığımızda aynı şeyin yaşandığını gördük. Bu nedenle buradaki insanların bize davranışlarını inanılmaz buldum. Şehre geldiğimizde ilk durağımız Erikçe Ormanı olmuştu. İstanbul’da eşine rastlanılmayacak bir doğa ile karşı karşıya kaldık. Ormanın civarında bulunan göl kıyısında uyandık bu sabah. Karavan turizmini seven ve gerçekleştiren insanlara Erikçe’yi tavsiye ederim. Gaziantep’te deyince insanın aklına yemek geliyor ama burada yemekten daha fazlası var” diye konuştu.

Gaziantep’in yemeklerinin en tepede bulunması gerektiğini aktaran İtalyalı Michele Cedolin, “Gaziantep zaten gastronominin başkenti olarak tanılandırılıyor. Sanki bütün yemekler Gaziantep’ten çıkmış da dünyaya dağılmış gibi bir hissiyat yaratıyor burası. Gaziantep’e ilk defa geldim. Bir daha ne zaman geliriz diye düşünmeye daha şimdiden başladım. Şehri gezerken esnafımız fıstıklı sarma ikram etti. Sahiden tadına hayran kaldım. İstanbul’daki ikramdan farklı bir durum var Gaziantep’te. Ağabeylerimiz her fırsatta dolu dolu ikramlar sunuyor bize. Gaziantep karavan turizmi açısında önemli bir şehir. Çünkü kültürel mozaği yüksek bir yer. Gaziantep Kalesi, Bakırcılar Çarşısı gibi önemli merkezler bulunuyor. Bizim çok hoşumuza gitti” dedi.

Kenyalı Joel Moriasi ise yemeklere hayranlığını dile getirerek şunları söyledi:

“Herkes yemekten bahsediyor, gezimiz esnasında yemeklerin tadına bakmayı heyecanla bekliyorum. Erikçe’de kaldık. Sabah koşusu benim için çok önemli. Bu noktada kaldığımız yer benim için çok uygundu. Orman havasında koşu yapma fırsatım oldu. Gaziantep seyahatimde diğer şehirlere nazaran insanlarının daha samimi ve misafirperver olduğunu gördüm. Türkiye’nin her yerinde misafirperverlik adına çok güzel şeyler yaşanabiliyor. Ama Gaziantep seyahatimin ardından bu konuda benim için ayrı bir yerde olacak.”
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